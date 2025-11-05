achtergrond

LIVE. Jan Roos voor de rechter wegens SATIRE

Bestaat er nog zoiets als gerechtigheid in dit land?

De satire in kwestie

Ze wilden Jan Roos hebben, die van de justitie. Da's fout. Eerder werd hij van zijn bed gelicht. Maar Jan Roos deed niks verkeerd. Die maakte een grof grapje over journalisten van PowNed met Sunneklaas. Justitie snapt dat allemaal niet/heeft geen humor. Nu staat-ie voor het hekje omdat hij zichzelf ook niet schuldig aan opruiing acht en niet op de knieën gaat voor justitie. Alles is hier stom aan en vandaag gaan we zien of het vrije woord nog betekenis heeft, of humor nog mag en of gerechtigheid nog bestaat. 

Dirty jokes ring out on the YouTube stream
Enter Dennis Schouten from the upper hall.
He sees a fat guy with a smile on his face,
Cries out, "My God, that's a crazy joke!"
Here comes the story of Jan Roos,
The man the authorities came to blame
For somethin' that he never done.
Put in a prison cell, the one time he could have been the champion of the jokes

Saskia Belleman Twitteraar Wouter Onrust IS ERBIJ
UPDATE: Bender is er ook bij, Jan Roos verklaart dat Powned de grap wel snapt
UPDATE: Jan Roos gelooft helemaal niet in geweld, zo zegt hij. Toch is hij veroordeeld voor het plegen van: geweld.
UPDATE: De rechter haalt Giel Beelen aan want die snapt ook maar weinig van RoddelPraat.
UPDATE: De rechter heeft twee hele uitzendingen van RoddelPraat bekeken. Roos vraagt of ze genoten heeft (satire).
UPDATE: De RoddelPraat-exegese gaat door.
UPDATE: Rechter vraagt Jan Roos: "Waarom noemt u zichzelf woordkunstenaar?" Antwoord is bekend.
UPDATE: Zaal lacht om rechter die woorden Roos over Dominique Weesie ('schijtlul') herhaalt. Zo komen we op satire met een diepere laag.
UPDATE: Een toevallige kijker (een rechter misschien zelfs) van RoddelPraat had zomaar aangesproken kunnen worden door Roos' woorden, volgens de rechter. Nou daar ga je Jan.

Weinig vertrouwen bij Jan Roos

Jan legt t zelf nog even uit

Tags: jan roos, roddelpraat, satire, rechtszaak
@Dorbeck | 05-11-25 | 11:56 | 76 reacties

