Ze wilden Jan Roos hebben, die van de justitie. Da's fout. Eerder werd hij van zijn bed gelicht. Maar Jan Roos deed niks verkeerd. Die maakte een grof grapje over journalisten van PowNed met Sunneklaas. Justitie snapt dat allemaal niet/heeft geen humor. Nu staat-ie voor het hekje omdat hij zichzelf ook niet schuldig aan opruiing acht en niet op de knieën gaat voor justitie. Alles is hier stom aan en vandaag gaan we zien of het vrije woord nog betekenis heeft, of humor nog mag en of gerechtigheid nog bestaat.

Dirty jokes ring out on the YouTube stream

Enter Dennis Schouten from the upper hall.

He sees a fat guy with a smile on his face,

Cries out, "My God, that's a crazy joke!"

Here comes the story of Jan Roos,

The man the authorities came to blame

For somethin' that he never done.

Put in a prison cell, the one time he could have been the champion of the jokes