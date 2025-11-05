LIVE. Jan Roos voor de rechter wegens SATIRE
Bestaat er nog zoiets als gerechtigheid in dit land?
De satire in kwestie
Ze wilden Jan Roos hebben, die van de justitie. Da's fout. Eerder werd hij van zijn bed gelicht. Maar Jan Roos deed niks verkeerd. Die maakte een grof grapje over journalisten van PowNed met Sunneklaas. Justitie snapt dat allemaal niet/heeft geen humor. Nu staat-ie voor het hekje omdat hij zichzelf ook niet schuldig aan opruiing acht en niet op de knieën gaat voor justitie. Alles is hier stom aan en vandaag gaan we zien of het vrije woord nog betekenis heeft, of humor nog mag en of gerechtigheid nog bestaat.
Saskia Belleman Twitteraar Wouter Onrust IS ERBIJ
UPDATE: Bender is er ook bij, Jan Roos verklaart dat Powned de grap wel snapt
UPDATE: Jan Roos gelooft helemaal niet in geweld, zo zegt hij. Toch is hij veroordeeld voor het plegen van: geweld.
UPDATE: De rechter haalt Giel Beelen aan want die snapt ook maar weinig van RoddelPraat.
UPDATE: De rechter heeft twee hele uitzendingen van RoddelPraat bekeken. Roos vraagt of ze genoten heeft (satire).
UPDATE: De RoddelPraat-exegese gaat door.
UPDATE: Rechter vraagt Jan Roos: "Waarom noemt u zichzelf woordkunstenaar?" Antwoord is bekend.
UPDATE: Zaal lacht om rechter die woorden Roos over Dominique Weesie ('schijtlul') herhaalt. Zo komen we op satire met een diepere laag.
UPDATE: Een toevallige kijker (een rechter misschien zelfs) van RoddelPraat had zomaar aangesproken kunnen worden door Roos' woorden, volgens de rechter. Nou daar ga je Jan.
Weinig vertrouwen bij Jan Roos
Vandaag eens bekijken of er nog sprake is van een rechtsstaat. De details van mijn arrestatie en vervolging passen eerder bij Zimbabwe, maar in alle eerlijkheid is mijn vertrouwen in een goede afloop minimaal.— Jan Roos - woordkunstenaar (@LavieJanRoos) November 5, 2025
Jan legt t zelf nog even uit
Reaguursels
