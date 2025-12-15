achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Joran van der Sloot probeert zichzelf in cel te verhangen, "overleefde moordaanslag", toont nieuwe look op Peruaanse tv

Voorlopig oordeel vakjury: uitstekende jas, dito kapsel, aardig woordje over de grens

Alweer sinds 2021 in Peru's supermax Challapalca tussen 's lands 242 verschrikkelijkste moordenaars en 'terroristen' op 4.500 hoogte zonder stromend water, zonder verwarming, op zes uur rijden afstand van de dichtstbijzijnde stad. Daar vergaat het Joran maar matig. Twee maanden geleden ontving Telegraaf-misdaadjournalist John van de Heuvel een brief waarin Joran hem vertelde over een moordaanslag op afgelopen 29 september met "een scherp gemaakte helft van een grote schaar in een hand en een scherp gemaakte constructiestaaf in de andere. Hij is op mij af komen rennen en ik heb mezelf kunnen redden door hem een trap in zijn borst te geven, maar heb daarbij twee steekwonden in mijn been ontvangen." En afgelopen zondag zou hij geprobeerd hebben zichzelf de Epsteinen, met een strop gemaakt van aan elkaar geknoopte "repen stof". Naar verluidt werd hij op het laatste moment "gered door bewaarders die hem ontbijt brachten." En gisteren had hij zijn periodieke voortgangsgesprek met de Peruaanse NOS, waarbij hij de striemen op zijn keel toonde. Op zo'n klein opppervlakte toch zo'n bewogen leven.

Tags: Joran van der Sloot, Peru, gevangenis
@Spartacus | 15-12-25 | 15:30 | 159 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Bijna 10% alle gevangenen is ongewenste vreemdeling

(klinkt veel maar dat zijn er in dit Madurodamland dus maar 800)

@Spartacus | 10-11-25 | 08:30 | 249 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.