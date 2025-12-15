Alweer sinds 2021 in Peru's supermax Challapalca tussen 's lands 242 verschrikkelijkste moordenaars en 'terroristen' op 4.500 hoogte zonder stromend water, zonder verwarming, op zes uur rijden afstand van de dichtstbijzijnde stad. Daar vergaat het Joran maar matig. Twee maanden geleden ontving Telegraaf-misdaadjournalist John van de Heuvel een brief waarin Joran hem vertelde over een moordaanslag op afgelopen 29 september met "een scherp gemaakte helft van een grote schaar in een hand en een scherp gemaakte constructiestaaf in de andere. Hij is op mij af komen rennen en ik heb mezelf kunnen redden door hem een trap in zijn borst te geven, maar heb daarbij twee steekwonden in mijn been ontvangen." En afgelopen zondag zou hij geprobeerd hebben zichzelf de Epsteinen, met een strop gemaakt van aan elkaar geknoopte "repen stof". Naar verluidt werd hij op het laatste moment "gered door bewaarders die hem ontbijt brachten." En gisteren had hij zijn periodieke voortgangsgesprek met de Peruaanse NOS, waarbij hij de striemen op zijn keel toonde. Op zo'n klein opppervlakte toch zo'n bewogen leven.