Joran van der Sloot probeert zichzelf in cel te verhangen, "overleefde moordaanslag", toont nieuwe look op Peruaanse tv
Voorlopig oordeel vakjury: uitstekende jas, dito kapsel, aardig woordje over de grens
Alweer sinds 2021 in Peru's supermax Challapalca tussen 's lands 242 verschrikkelijkste moordenaars en 'terroristen' op 4.500 hoogte zonder stromend water, zonder verwarming, op zes uur rijden afstand van de dichtstbijzijnde stad. Daar vergaat het Joran maar matig. Twee maanden geleden ontving Telegraaf-misdaadjournalist John van de Heuvel een brief waarin Joran hem vertelde over een moordaanslag op afgelopen 29 september met "een scherp gemaakte helft van een grote schaar in een hand en een scherp gemaakte constructiestaaf in de andere. Hij is op mij af komen rennen en ik heb mezelf kunnen redden door hem een trap in zijn borst te geven, maar heb daarbij twee steekwonden in mijn been ontvangen." En afgelopen zondag zou hij geprobeerd hebben zichzelf de Epsteinen, met een strop gemaakt van aan elkaar geknoopte "repen stof". Naar verluidt werd hij op het laatste moment "gered door bewaarders die hem ontbijt brachten." En gisteren had hij zijn periodieke voortgangsgesprek met de Peruaanse NOS, waarbij hij de striemen op zijn keel toonde. Op zo'n klein opppervlakte toch zo'n bewogen leven.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Bijna 10% alle gevangenen is ongewenste vreemdeling
(klinkt veel maar dat zijn er in dit Madurodamland dus maar 800)
Nu korting van minstens twee weken op gevangenisstraf! Want cellentekort
Narcostatelijke prijsknaller
Bij drie gevangenisbewaarders thuis explosieven afgegaan, een vierde buiten inrichting ernstig mishandeld met honkbalknuppel
Onhollandse toestanden die we vooral nog kennen uit NatGeo docu's over de Aryan Brotherhood
Gevangenismedewerkster deed wipje met gedetineerde. Was 'bevangen door de hitte'
Foto: een vrouw in de gevangenis, maar niet de vrouw in het verhaal
Quincy Promes onderweg naar Nederland!
Heet transfernieuws
RÉVOLUTION! Autobranden en schoten bij meerdere Franse gevangenissen
Allons enfants de la Patriiiiiie
Kijktip. Zeepjes rapen met Joost E.
DJ Jopie in de lik
CNN's Clarissa Ward 'bevrijdt' gevangene uit Assad-kerker, vermiste Amerikaan gevonden, identiteit onduidelijk
Dit zouden wij dus ook krijgen als NOS' Daisy Mohr een keer d'r best deed