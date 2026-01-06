achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Serieuze Europese landen maken statement over Groenland. Dick Schoof: 'Wij ook hoor!'

Gaat lekker Dick

Let op mensen. Dit is 5D Chess. Je zag The Donald al denken in Air Force One: wat doet Tricky Dick? Hoe staat de Schoofster erin? Er kwam een statement van Macron, Merz, Tusk, Sánchez, Starmer en Frederiksen. Maar Dick, die hield zijn kaarten tegen de borst, zoals het een speler van het diplomatieke spel betaamt: druk uitoefenen, stukje paaien hier, stukje duwen daar, internationaal recht voorop, maar altijd vanuit welbegrepen eigenbelang, en toen kwam daar eindelijk het verlossende woord. Nederland STEUNT het statement van de echte landen in Europa. Nou nou. Wat stampen we lekker hè.

Tags: dick schoof, groenland, europese unie, soort van
@Ronaldo | 06-01-26 | 13:20 | 80 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

LIVE! Dick Schoof over het kabinet-Schoof

Schoof biedt ontslag PVV-bewindslieden aan bij koning +++ Gaat zelf demissionair door +++ Noemt actie Geert Wilders 'ontverantwoordelijk en onnodig'

@Mosterd | 03-06-25 | 15:27 | 380 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.