Let op mensen. Dit is 5D Chess. Je zag The Donald al denken in Air Force One: wat doet Tricky Dick? Hoe staat de Schoofster erin? Er kwam een statement van Macron, Merz, Tusk, Sánchez, Starmer en Frederiksen. Maar Dick, die hield zijn kaarten tegen de borst, zoals het een speler van het diplomatieke spel betaamt: druk uitoefenen, stukje paaien hier, stukje duwen daar, internationaal recht voorop, maar altijd vanuit welbegrepen eigenbelang, en toen kwam daar eindelijk het verlossende woord. Nederland STEUNT het statement van de echte landen in Europa. Nou nou. Wat stampen we lekker hè.