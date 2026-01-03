achtergrond

NU.nl in interview Schoof: Jodenjacht eigenlijk schuld van 'zich misdragende Maccabi-fans'

Het nieuws van 1 kant

Dit is dus wat je krijgt als ze in de mediabubbel de medialogica niet meer van de werkelijkheid kunnen onderscheiden. Voor de duidelijkheid, dit is de kennis van nu: JA er waren hooligans bij de Maccabi-supporters, maar JA dat heb je vaker als er een voetbalwedstrijd is, en NEE wat je niet vaker hebt is dat er dan in appgroepen wordt opgeroepen tot een Jodenjacht, mensen op straat moeten bewijzen dat ze niet Joods zijn en mensen die wel Joods zijn het ziekenhuis in worden getrapt. Lees anders deze reconstructie in NRC nog even door NU.nl, voordat je zulke debiele vragen aan Dick Schoof (lol trouwens verder, hij is één keer boos geworden tijdens de bitch fight over de asielkwestie) stelt.

NRC, 28 december 2024

Hele normale reactie op hooligangeweld!

LOL Dickie

Tags: dick schoof, jodenjacht, maccabi supporters
@Ronaldo | 03-01-26 | 14:30 | 183 reacties

