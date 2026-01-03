NU.nl in interview Schoof: Jodenjacht eigenlijk schuld van 'zich misdragende Maccabi-fans'
Het nieuws van 1 kant
Dit is dus wat je krijgt als ze in de mediabubbel de medialogica niet meer van de werkelijkheid kunnen onderscheiden. Voor de duidelijkheid, dit is de kennis van nu: JA er waren hooligans bij de Maccabi-supporters, maar JA dat heb je vaker als er een voetbalwedstrijd is, en NEE wat je niet vaker hebt is dat er dan in appgroepen wordt opgeroepen tot een Jodenjacht, mensen op straat moeten bewijzen dat ze niet Joods zijn en mensen die wel Joods zijn het ziekenhuis in worden getrapt. Lees anders deze reconstructie in NRC nog even door NU.nl, voordat je zulke debiele vragen aan Dick Schoof (lol trouwens verder, hij is één keer boos geworden tijdens de bitch fight over de asielkwestie) stelt.
NRC, 28 december 2024
Hele normale reactie op hooligangeweld!
LOL Dickie
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
BOEKJE GELEZEN in het StamCafé. Dick Schoof, tragische gozer
De man die koning wilde worden, gelezen tijdens Kerstmis
De "Maccabirellen"
Over woorden, die ertoe doen
RAPPORTCEPTION. Rapport sloopt poeslief rapport voor Femke Halsema na Jodenjacht
Walgelijke stemmingmakerij tegen Femke Halsema weer, hou daar nou eens mee op
WOO. Halsema zelf ongeduldig over uitblijven politie-ingrijpen verboden Dam-demo, toch boos op Haagse politici
"Waarom duurt dat zo lang? Ik ben 40 minuten geleden akkoord gegaan"