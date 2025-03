Was bezig in Amsterdam: weer een rechtszaak tegen het tuig dat een rol heeft gespeeld in de schande van Amsterdam, de Jodenjacht van 7 november. De Jodenjacht die volgens sommigen geen Jodenjacht was, keihard antisemitisme dat volgens sommigen geen keihard antisemitisme was. Zo schreef de beheerder van appgroep Buurthuis 2, de groep waarin massaal werd opgeroepen om op 'Jodenjacht' te gaan, over een 'trein vol met Joden' die vertraging had: "Hitler laat speciale komen, vol met gas." Hi hi ha ha lachen man. Deze Mounir M., taxichauffeur, vond dat zelf wel een leuke 'grap'. Een andere draak, de Palestijnse asielzoeker Mahmoud Abushabab (hij wil wél nog steeds asiel), probeerde een persoon te vermoorden door hem meerdere malen hard in het gezicht te schoppen. Hij wordt in de rechtbank als een held onthaald: "Op de publieke tribune zit een twintigtal pro-Palestinademonstranten. Ze applaudisseren als hij binnenkomt." Applaus dat je een Jood probeerde dood te schoppen! O ja. Een Jodenjacht. In Amsterdam.