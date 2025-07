Gaza, Sudan, Jemen, Congo - maar weet u waar het pas echt ellendig is? Amsterdam! En dan vooral in de zomer. Als demense bij mooi weer naar buiten gaan. Zit je lekker in je binnentuintje vitamine D te harvesten met een kratje bier terwijl er worstjes (van de Vomar, om Wakker Dier te klieren) op de barbecue sissen, komt er opeens vanalles naar beneden zeilen van de balkons. Eieren, steelpannen, aardbeien, leverworsten (!). Dat is toch geen Lieve Stad meer? Kan iemand een Brief aan de Koning schrijven, want die is ook maar mooi medeverantwoordelijk. Wie trouwens in Het Parool-artikel op zoek gaat naar schitterende voorbeelden van "IRRITANT BLOOT" komt bedrogen uit. Niets daarvan. Alleen dit:

"Je ziet opeens die buurman of buurvrouw halfnaakt door de tuin lopen. Sommigen zullen dat heel grappig vinden, maar anderen vinden dat oprecht heel vervelend.”

En zo komt de olifant weer uit de mouw. Sterkte Haramsterdam!