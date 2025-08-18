Zelensky, Rutte en EU-leiders bezoeken Witte Huis. Tot welke concessies is Oekraïne bereid?
Grote dag, aldus het Witte Huis
August 18, 2025
Eigenlijk komt het hierop neer: Poetin wil de gehele Donbas inclusief de 30% die hij nog niet bezet, waaronder de Westelijke zijde van geografische barrière de Djnepr-rivier. Zelensky wil op zijn beurt dat Poetin vertrekt uit de gehele Donbas en de twee Zuidelijke bezette Oekraïense regio's Kherson en Zaporizja (zie live bezettingskaart). Punt is, dat gaat allebei niet gebeuren en uiteindelijk gaan de frontlinies gewoon bevroren worden waar ze op het moment van ondertekening liggen. En het laatste beetje Russisch Koersk dat Oekraïne bezet houdt, is de laatste Oekraïense troef voor het gunstiger bijstellen van randvoorwaarden, en/of het wordt uitgeruild tegen een stukje Oekraïne dat Rusland wel bezet.
Zelensky zei gisteren tijdens een toespraak nog dat het opgeven of uitruilen van Oekraïens grondgebied 'onmogelijk' is, omdat de Oekraïense 'grondwet' dit verbiedt, en dat dit alleen bespreekbaar zou zijn in directe "trilaterale" gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en Amerika.
Daarbij is (uitzicht op) NAVO-lidmaatschap onder Trump voor Oekraïne uitgesloten en kan het de Krim ook vergeten. Zelensky wordt vandaag geflankeerd door eigenlijk de zwaarst mogelijke Europese delegatie, namelijk Von der Leyen, Starmer, Macron, Merz, Meloni, RUTTE en Finse president Alexander Stubb die sinds hun golfpartijtje Trumps favoriete Europeaan lijkt.
Trumps hoofdonderhandelaar Steve Witkoff zei gisteren wel tegen CNN dat Poetin bereid is Amerika toe te staan "robuuste veiligheidsgaranties" in te voeren namens en voor Oekraïne. Waar die veiligheidsgaranties op neerkomen, en of er wellicht zelfs een Europese vredesmacht op Oekraïense bodem toegestaan zou worden is onduidelijk. Daar was en bleef Rusland voorheen mordicus tegen.
Donnie vereerd!
August 18, 2025
Het rooster
BIG DAY 👀 pic.twitter.com/1UqZo9vWg2— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025
Zelensky's voorzet
I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Witte Huis sluit niet uit dat Zelensky vrijdag bij ontmoeting tussen Trump en Poetin is
Niet uitgesloten niet bevestigd!
'Trump en Poetin willen met elkaar om tafel'
Vredespresident meets oorlogspresident?
Trump tegen grote joodse donor: "Mijn mensen beginnen Israël te haten"
Aldus de reputabele [ja dat is Nederlands] Financial Times
Poetin reageert op Trumps nieuwe ultimatum van "10 tot 12 dagen" in plaats van 50 dagen
Het Art of the Dealen wil nog niet zo lukken aan het Oostfront
Urs en Don sluiten deal in StamCafé: Amerikaanse importheffingen van 15%, EU 0%
Deal gesloten op Trumps golfresort te Schotland
Trump werd in mei ingelicht over zijn naam in Epstein Files
Door GeenStijl werd hij al in februari ingelicht trouwens, want zijn naam stond in de flight logs van Epsteins privévluchten naar New York, die door Trumps eigen Attorney General Pam Bondi vrijgegeven waren aan rechtse influencers
Trump eist minstens $10 miljard van Wall Street Journal wegens "smadelijke, neppe, kwaadaardige publicatie Epstein-verjaardagsbrief"
Er zijn dagen dat de Wall Street Journal het niet heeft liggen