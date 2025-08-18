Eigenlijk komt het hierop neer: Poetin wil de gehele Donbas inclusief de 30% die hij nog niet bezet, waaronder de Westelijke zijde van geografische barrière de Djnepr-rivier. Zelensky wil op zijn beurt dat Poetin vertrekt uit de gehele Donbas en de twee Zuidelijke bezette Oekraïense regio's Kherson en Zaporizja (zie live bezettingskaart). Punt is, dat gaat allebei niet gebeuren en uiteindelijk gaan de frontlinies gewoon bevroren worden waar ze op het moment van ondertekening liggen. En het laatste beetje Russisch Koersk dat Oekraïne bezet houdt, is de laatste Oekraïense troef voor het gunstiger bijstellen van randvoorwaarden, en/of het wordt uitgeruild tegen een stukje Oekraïne dat Rusland wel bezet.

Zelensky zei gisteren tijdens een toespraak nog dat het opgeven of uitruilen van Oekraïens grondgebied 'onmogelijk' is, omdat de Oekraïense 'grondwet' dit verbiedt, en dat dit alleen bespreekbaar zou zijn in directe "trilaterale" gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en Amerika.

Daarbij is (uitzicht op) NAVO-lidmaatschap onder Trump voor Oekraïne uitgesloten en kan het de Krim ook vergeten. Zelensky wordt vandaag geflankeerd door eigenlijk de zwaarst mogelijke Europese delegatie, namelijk Von der Leyen, Starmer, Macron, Merz, Meloni, RUTTE en Finse president Alexander Stubb die sinds hun golfpartijtje Trumps favoriete Europeaan lijkt.

Trumps hoofdonderhandelaar Steve Witkoff zei gisteren wel tegen CNN dat Poetin bereid is Amerika toe te staan "robuuste veiligheidsgaranties" in te voeren namens en voor Oekraïne. Waar die veiligheidsgaranties op neerkomen, en of er wellicht zelfs een Europese vredesmacht op Oekraïense bodem toegestaan zou worden is onduidelijk. Daar was en bleef Rusland voorheen mordicus tegen.