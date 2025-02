Bovenstaand legt Macron uit waar zijn Brits-Franse vredesmacht van 30.000 man langs een linie van zo'n 1.300 kilometer zo ongeveer de wacht zullen houden - wel ver achter de voorste linies natuurlijk. Het is waarschijnlijk dat Trump volgende week akkoord gaat met dit plan, want hij vindt het allang goed zolang er maar geen enkele Amerikaanse soldaat op Oekraïense grond staat. Tijdens afgelopen G7-bijeenkomsten en gezamenlijke verklaringen was het gebruikelijk dat er van "Russische agressie" gesproken werd inzake de oorlog. Maar Trump wil dat deze term uit de aanstaande verklaring gehaald wordt, nadat hij Zelensky een "dictator zonder verkiezingen" noemde.

Ondertussen aan de volwassenentafel: "“China supports all efforts dedicated to peace, including the recent consensus reached by the United States and Russia,” and was willing to play a “constructive role” in peace talks, the statement added." Wrang of niet, de grote jongens lijken het met elkaar eens, en Zelensky zal zeer waarschijnlijk akkoord moeten of verkiezingen houden.