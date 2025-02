Trump schreef en publiceerde - in plaats van terloops te antwoorden op vragen van journalisten - op Truth Social én Twitter zojuist het bovenstaande bericht. Trump lijkt beperkt te spreken over dat Amerika meer betaald heeft dan Europa en dat de helft van Amerika's betalingen "VERMIST" zouden zijn. Maar het meest saillante zijn natuurlijk wel deze zinnen: "A Dictator without Elections, Zelenskyy better move fast or he is not going to have a Country left. (...) I love Ukraine, but Zelenskyy has done a terrible job, his Country is shattered, and MILLIONS have unnecessarily died – And so it continues….."

Ondertussen kondigt Poetin - een dictator zonder verkiezingen - onderstaand aan dat de diplomatieke banden tussen Rusland en Amerika hersteld worden, en dat aan beide zijden naar huis gestuurde diplomaten hun posten langzaam opnieuw gaan bemannen.

Naschrift 17:35 - Ondertussen onderschrijft Elon op Twitter de stelling: "Zelensky doesn’t want peace, he wants money and power."

Update 17:45 - Trumps gezant in Kiev Keith Kellogg noemt Zelensky een "Elected leader of a sovereign nation" en vindt verkiezingen een Oekraïense aangelegenheid.