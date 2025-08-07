Is er dan eindelijk beweging op het wereldtoneel, beweging richting vrede? Nou, president Trump heeft gisteravond in ieder geval zijn intentie uitgesproken om president Poetin te ontmoeten om een einde aan de oorlog te bewerkstelligen: "We had some very good talks with President Putin today and there's a very good chance that we could be ending the round — the end of that road. There's a good chance that there will be a meeting very soon." Deze positieve ontwikkeling komt na de ontmoeting eerder op de dag tussen Trumps speciale gezant Steve Witkoff en Poetin in Moskou. Volgens Fox News zouden het zelfs de Russen zijn geweest die tijdens het gesprek met Witkoff het verzoek tot een ontmoeting met de vredespresident op tafel hebben gelegd. En dat zou de eerste keer betekenen dat er vanuit de Russische kant iets richting een mogelijke vrede wordt geïnitieerd. Voorts zou Trump volgens The New York Times ook een ontmoeting willen met Poetin én Zelensky. Daarover heeft hij de Europese leiders (en vermoedelijk NAVO-chef/BFF Mark Rutte) gisteren ingelicht. Of Poetin daarmee zal instemmen is echter nog niet bekend.

Toch zou het uiteraard fantastisch zijn als de Bram Moszkowicz, Victor Vlam en Gordon van de wereldpolitiek, na een ruzietje hier, een scheldpartijtje daar, een dreigementje zus, een nucleaire onderzeeboot zo en heel veel ander gedoe, ten behoeven van de wereldvrede binnenkort de deuren van het Slavische Slagveld sluiten en die dan hopelijk ook echt voorgoed weten te vergrendelen. Dan man de vredespresident zich werkelijk tot vredespresident laten kronen - wat best op Trumpiaanse wijze mag gebeuren wegens PRESTATIE VAN JEWELSTE. Maar dat is allemaal nog zo ver weg, zoals continu alles in deze oorlog zo ver weg is. Geduld is in dit geval dan ook een treurige, mensonterende en dodelijk smerige zaak.