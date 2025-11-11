Als oud-Al-Qaida-strijder/commandant van 2006 tot 2011 in Amerikaanse gevangenissen te Irak, inmiddels als Syrisch staatshoofd op staatsbezoek in het Witte Huis. Er lijken halfharde toezeggingen te zijn gedaan over Amerikaanse investering in het Syrische leger en economie, Amerikaanse steun aan een veiligheidsovereenkomst tussen Syrië en Israël, en Syrische deelname aan een coalitie tegen Islamitische Staat. Een opmerkelijk lijstje, temeer omdat milities die met een andere pet op deel uitmaken van het Syrische staatsleger zélf Islamitische Staat-milities zijn/waren, en bovendien verantwoordelijk waren voor de massale slachtingen van Alawitische en Druzische burgers. Maar goed, het is het Midden-Oosten, niet Benoordenhout, en daar mag het rafelen. Aan lastige vragen overigens geen gebrek tijdens Al-Sharaa's interview met Fox News - na de breek.