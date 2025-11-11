Syrische president bezoekt Trump in Witte Huis
Tweede ontmoeting tussen Trump en Al-Sharaa, maar hij is wel de eerste Syrische president in het Witte Huis ooit
The official photos from the White House for the visit of the Syrian president Ahmed Al-Sharaa to the White House pic.twitter.com/fzuBB0fHcx— Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) November 10, 2025
Als oud-Al-Qaida-strijder/commandant van 2006 tot 2011 in Amerikaanse gevangenissen te Irak, inmiddels als Syrisch staatshoofd op staatsbezoek in het Witte Huis. Er lijken halfharde toezeggingen te zijn gedaan over Amerikaanse investering in het Syrische leger en economie, Amerikaanse steun aan een veiligheidsovereenkomst tussen Syrië en Israël, en Syrische deelname aan een coalitie tegen Islamitische Staat. Een opmerkelijk lijstje, temeer omdat milities die met een andere pet op deel uitmaken van het Syrische staatsleger zélf Islamitische Staat-milities zijn/waren, en bovendien verantwoordelijk waren voor de massale slachtingen van Alawitische en Druzische burgers. Maar goed, het is het Midden-Oosten, niet Benoordenhout, en daar mag het rafelen. Aan lastige vragen overigens geen gebrek tijdens Al-Sharaa's interview met Fox News - na de breek.
Nabespreking van ontmoeting door de vredespresident
Hele Fox-interview
The full interview of #Syrian President Ahmad Al-Sharaa on #Fox News. pic.twitter.com/21C7bYacTD— Qusay Noor (@QUSAY_NOOR_) November 11, 2025
Wat een beeld hè
WATCH: Syrian President Ahmed al-Sharaa plays basketball with U.S. officials, including CENTCOM Commander Adm. Brad Cooper.pic.twitter.com/jtsm70TS0f— Clash Report (@clashreport) November 8, 2025
En eind september al dit gesprek met generaal Patreus
Former CIA Director David Petraeus said to President Ahmad Al-Sharaa: I was facing great difficulties in Iraq. How will you face the challenges in Syria?— Nedal Al-Amari 🇸🇾 (@nedalalamari) September 22, 2025
President Ahmad Al-Sharaa replied: Surely my mission in Syria is harder than yours was in Iraq. You had the option to leave… pic.twitter.com/Ftqwuy4NqM
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Beeld & Geluid: Trump bezoekt vliegdekschepen, staat naast landende F-35, opstijgende F-18
CEO of the Free World aan boord van twee van z'n 11 enforcers
Trump hoopvol na reactie Hamas, Israël treft voorbereidingen voor uitvoering eerste fase Trumps plan
"WE HAVE TO GET THE FINAL WORD DOWN IN CONCRETE"
Trump... 2028 (?)
poster-in-chief
Zwols theater annuleert Druze-zangeres, "signalen gekregen dat de situatie onveilig kan worden"
folded under zero pressure, noemt de jeugd dat