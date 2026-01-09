achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Trump: 'Aanvallen op Mexicaanse bodem aanstaande in strijd tegen drugskartels'

Vrede komt naar Mexico

Had hem nou die Nobelprijs voor de Vrede gegeven, dan was het allemaal misschien niet gebeurd. Maar Trump is sinds hij die prijs misliep continu in oorlogsmodus en Maduro alsook Venezuela hebben dat geweten. De Amerikaanse Arend is los en het lijkt erop dat ook Mexico binnenkort kennis zal maken met de vuurkracht van het Amerikaanse Department of War. In een interview met Sean Hannity van Fox News zegt Trump: "We are gonna start now hitting land, with regard to the cartels. The cartels are running Mexico." Normaal hadden we gezegd dat Trumpie weer wat kletst, maar goed, niets is nog zeker en drugsbootjes kapot knallen was kennelijk niet genoeg. Ook Groenland kan maar beter voor de zekerheid geen enkel paracetamolletje meer het land binnenlaten, anders vindt daar straks een D-Day plaats. Of beter: ruil dat stuk ijs voordat het te laat is en Trump de hele Amerikaanse hemisfeer overneemt en het onderling strijden wordt voor de titel '51e staat'. Nu maar hopen dat Iran snel aan de beurt is.

Tags: Trump , drugskartel, aanval
@Dorbeck | 09-01-26 | 12:00 | 345 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Syrische president bezoekt Trump in Witte Huis

Tweede ontmoeting tussen Trump en Al-Sharaa, maar hij is wel de eerste Syrische president in het Witte Huis ooit

@Spartacus | 11-11-25 | 08:30 | 147 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.