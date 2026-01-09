Had hem nou die Nobelprijs voor de Vrede gegeven, dan was het allemaal misschien niet gebeurd. Maar Trump is sinds hij die prijs misliep continu in oorlogsmodus en Maduro alsook Venezuela hebben dat geweten. De Amerikaanse Arend is los en het lijkt erop dat ook Mexico binnenkort kennis zal maken met de vuurkracht van het Amerikaanse Department of War. In een interview met Sean Hannity van Fox News zegt Trump: "We are gonna start now hitting land, with regard to the cartels. The cartels are running Mexico." Normaal hadden we gezegd dat Trumpie weer wat kletst, maar goed, niets is nog zeker en drugsbootjes kapot knallen was kennelijk niet genoeg. Ook Groenland kan maar beter voor de zekerheid geen enkel paracetamolletje meer het land binnenlaten, anders vindt daar straks een D-Day plaats. Of beter: ruil dat stuk ijs voordat het te laat is en Trump de hele Amerikaanse hemisfeer overneemt en het onderling strijden wordt voor de titel '51e staat'. Nu maar hopen dat Iran snel aan de beurt is.