Liveblog Iran. Luchtruim heropend, Trump betwijfelt of Reza Pahlavi populair genoeg is

Een definitieve deuk in het opstandmomentum, of?

Of het gisternacht de nacht zou worden (het werd de nacht niet) las u hier. Het leek er echt even op dat de Amerikaanse interventie plaats ging vinden, maar deze bleef uit. Gisteravond sloot Iran het luchtruim, maar later in de nacht werd het heropend en inmiddels vliegen de gebruikelijke lijnen weer. En in diezelfde nacht zei Trump dat hij betwijfelt hoe populair het centrale oppositiefiguur (in de diaspora) kroonprins Reza Pahlavi eigenlijk is in Iran. Trump zei tegen Reuters: "He seems very nice, but I don't know how he'd play within his own country. And we really aren't up to that point yet. I don't know whether or not his country would accept his leadership, and certainly if they would, that would be fine with me." Pahlavi heeft altijd al gezegd dat hij geen macht wil, maar een verbindende, ceremoniële functie wil vervullen in de transitie naar een (waarschijnlijk) constitutionele monarchie. 

Toch ook opmerkelijk, alle Witte Huis-accounts en Trumps eigen accounts plaatsen de afgelopen 24 uur sinds Trumps tweet op 13 januari "Iranian Patriots, KEEP PROTESTING - TAKE OVER YOUR INSTITUTIONS!!! (...) HELP IS ON ITS WAY." überhaupt niets meer over Iran. Enkel over interne aangelegenheden, Zuid-Amerika en GROENLAND. Tot nu toe was er dus geen hulp onderweg en leek Trump zich onderstaand te beroepen op dat hij te horen heeft gekregen dat het regime gestopt is met het doden van demonstranten: "The killing in Iran is stopping, and it has stopped. There is no plan for executions. I've been told that on good authority." Mogelijk verwart hij hier de inderdaad uitgestelde executie van Erfan Soltani met dat het regime demonstranten ook gewoon massaal neermaait op straat. We blijven kijken en hopen.

Die publieke executie wel, maar het massaal doodschieten van demonstranten op straat?

dit ja

@Spartacus | 15-01-26 | 08:30

Reaguursels

