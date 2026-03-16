ZoekZoek - Daders van aanslag op Joodse school Buitenveldert
Goh, mannen met scooter
En we hebben BEELD. Dit weekend werd een zoveelste antisemitische aanslag in korte tijd gepleegd en wel op BASISSCHOOL (!!) Cheider in Buitenveldert. Dan krijg je dus weer het typische verhaal van politici die gaan roepen dat de daad 'laf' is en dat er voor antisemitisme 'geen plaats' is in Nederland, terwijl iedereen die Joods is al lang weet dat er voor antisemitisme dus echt verrekte veel plaats is in Nederland, wellicht juist omdat die politici dus veel te laf zijn. Van de aanslag op de synagoge in Rotterdam, zie vorig topic, waren de verdachten ingehuurd en of deze dat ook zijn moet nog blijken, hoe dan ook lopen ze nog altijd vrolijk rond dus ZOEKZOEK.
The Islamic Movement of the Companions of the Right has claimed a fourth attack on a Jewish site in Europe this week.— Joe Truzman (@JoeTruzman) March 14, 2026
According to a video released a short time ago, the group targeted a synagogue in Amsterdam with an incendiary device on Saturday March 14. pic.twitter.com/h3E6isG0vp
