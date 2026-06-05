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Donald Polsdag in het StamCafé

Donald haal nog effe een paar blanke biertjes

donald pols met hoed

Hoera het is vandaag Wereldmilieudag. Maar wij dopen deze dag: Donald Polsdag. Want zeg je milieu, dan zeg je Donald Pols. Die twee zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden als Zuid-Afrika en de apartheid. Donald Pols kende een inktzwart verleden maar werd een witte ridder die ons niet alleen milieubewuster maakte, maar ons ook leerde dat je alle kansen met betrekking tot centjes moet grijpen, dat over je verleden zwijgen als het graf helemaal niet erg is tenzij het uitkomt en dat een tropenhoed dragen als je niet in de tropen bent niet iets is om je voor te schamen. Gaat het toch een keer mis, dan schiet het linkse milieu gelukkig snel te hulp. En stel je toch eens voor dat Donald Pols nooit in aanraking was gekomen met het Nederlandse milieu. Dan had Nelson Mandela misschien nog steeds vastgezeten op Robbeneiland en had Tata Steel nog geen hele dag een goede directeur communicatie gehad. Dus wat zeuren de mensen nou eigenlijk? Veeleer is het tijd om iedereen en z'n ongure verleden die het viert te feliciteren met Donald Polsdag, de man aan wie het milieu, in het bijzonder een zeer vervuild milieu, zoveel danken heeft.

Twee Donalds bijna even leuk als Donald Pols

1

Donald Duck

2

Donald Trump
Tags: hoera het is vandaag, Donald Polsdag, Wereldmilieudag
@Dorbeck | 05-06-26 | 21:05 | 196 reacties

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