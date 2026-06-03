Sylvana Simons, inspirerend talkshowgast die direct aan tafel moet als er weer eens iemand een verkeerd woord heeft gebruikt, verkeerd heeft gekeken of raar heeft gefloten, is ineens de coulance zelve als het gaat om Donald Pols. Donald Pols gebruikte echter geen verkeerd woord (oké gebruikte vroeger mogelijk wel 'blank'), keek niet verkeerd en floot niet raar, maar zat bij een extreemrechtse studentenclub in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid. Sylvana Simons denkt dat Pols' verhaal juist heel inspirerend kan zijn. Want ja, hij is uiteindelijk toch 'goed' geworden. Daarom kan het heel inspirerend zijn dat hij geen idee had wat het Odal-rune-symbool betekende, kan het heel inspirerend zijn dat hij zijn strijd tégen de afschaffing van apartheid jarenlang verzweeg maar het in eerdere interviews wel deed voorkomen alsof-ie altijd al kritisch was op het systeem, kan het heel inspirerend zijn dat dit verhaal al een jaar op de plank lag maar pas naar buiten werd gebracht toen hij bij Tata aan de slag ging, kan het heel inspirerend zijn dat Milieudefensie dat verleden in de doofpot stopte terwijl Pols daar toen al 6 jaar directeur was en kan het heel inspirerend zijn dat hij directeur communicatie zou worden bij Tata Steel terwijl hij tegenover NRC nog heel inspirerend toegeeft: "De commotie die zijn overstap naar Tata veroorzaakte had hij niet voorzien." Ja bij dit verhaal denk je echt meteen: INSPIREREND.