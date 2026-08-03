Ja sorry toch nog even over professor Arday, want na het interview in The Times waarin de jongste zwarte hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge ooit extreem zwak reageerde op extreem ernstige beschuldigingen. Want het wordt nog leuker (of verdrietiger, als u zich bezorgd maakt over de toekomst van het onderzoek naar discriminatie in het hoger onderwijs, dat na deze affaire compleet moreel en academisch failliet is). Want Arday krijgt nu ook te maken met vriendelijk vuur, en wel van The Grauniad (RIP Rod Liddle, red.), de linkerkrant van weldenkend Groot-Brittannië die in dit stuk echt enorm haar best doet om uit te leggen hoe zielig Arday is en hoe gemeen en racistisch zijn belagers zijn (dieptepuntje: "with the Telegraph describing Arday as a “diversity poster boy”"), maar ontkomt er ook niet aan 's mans beweringen te checken. En dat loopt geweldig in de soep, met als hoogtepunt een verhaal over een afgehakte varkenskop die bij zijn ouders bezorgd zou zijn.

"Arday confirmed in an interview with the Guardian that the “mutilated animals sent to his family home” mentioned in the open letter was a severed pig’s head, delivered in a large cardboard box to his parents’ home address in south London. He claimed to have intercepted the package and immediately thrown it away, only telling the police several months later.

In a subsequent interview he claimed the police investigated, checking with butchers in south London if they had sold a pig, eventually finding one that had sold a “whole hog” on the morning the head was left outside the family home.

When the Guardian checked those details with the local butchers Arday named, they said no police officer had come in to ask them about a pig. When asked if they were sure, the butcher said “that’s the kind of thing we’d remember”.

When the details Arday gave about the pig’s head investigation were checked by London’s Metropolitan police, the Guardian was told they were “categorically” incorrect and no investigation had taken place."

Oftewel: de varkenskop bestaat alleen in het hoofd van Arday, die toevallig van geen enkel bewijs heeft voor zijn sterke verhalen over verschrikkelijke intimidatie. Je krijgt haast de indruk dat we hier te maken hebben met hier iemand met een serieuze stoornis die serieus hulp nodig heeft. Die hulp kreeg hij niet van de extreem intelligente en extreem geleerde mensen van de Universiteit van Cambridge. Die boden hem een leerstoel aan. Enfin. BINDENDE LEESTIP.