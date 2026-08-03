Zien om te geloven: blindenvoetbal
Eh oren op de bal dan?
Volgens de bekende ziener JC is voetbal: Elk nadeel heb zijn voordeel (geen idee wat het voordeel is van blind zijn). Nog nooit een zak geld een goal zien maken (wij ook niet en een blinde ook niet). Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd (je gaat het ook pas zien als je het doorhebt natuurlijk). Voetballen is simpel. Het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen (probeer voetbal maar eens simpel te houden als blinde). Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet (inzicht waar iedereen wat aan heeft). Je moet altijd zorgen dat je een doelpunt meer scoort als de tegenstander (konden blinden het scorebord maar zien). Kijk (daar gaat het al mis), de bal is een essentieel onderdeel van het spel (ogen op de bal lastig). Als Italianen één kans krijgen, maken ze er twee (moet je zien om te geloven). Italianen kennen niet van je winnen, maar je ken wel van ze verliezen (dat weet ook een blinde). Als je een speler ziet (tja) sprinten, is hij te laat vertrokken (horloge helpt niet). Als je ergens niet bent, ben je óf te vroeg óf te laat (zie je wel, da's logisch). Je moet schieten, anders kun je niet scoren (klopt niet helemaal maar dat zien we door de vingers).
Dát is dus voetbal. En als je dat niet ziet ben je blind. Overigens had Rijnmond hier in maart van dit jaar ook al een artikel over maar misschien heeft men dat over het hoofd gezien. Enfin, nu is het in ieder geval niet onopgemerkt gebleven (denken we).
In ander voetbalnieuws kijken we onze ogen uit
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