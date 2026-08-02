Lelijk vandalisme. Meer dan zestig kabouters in kabouterbos Alphen aan den Rijn gesloopt
Wie zijn die mensen
Het Kabouterbos in #Alphen aan den Rijn is zwaar getroffen door vandalisme. Meer dan 60 kabouters zijn vernield en talloze met zorg gebouwde kabouterhuisjes zijn kapotgemaakt. https://t.co/8aYwfdmPYk https://t.co/Z1X4xknURZ pic.twitter.com/3in7WIH95Y— RaymondAarsman1 🇦🇹 🇺🇦 🇳🇱 (@RaymondAarsman1) August 2, 2026
Wat een lelijk vandalisme in Alphen aan den Rijn. Samenleven is een van de kernwaarden van Nederland. Daar hoort ook samenleven met de kabouters bij, al snappen wij dat dat door het gedrag van sommige kabouters niet altijd even makkelijk is en, dit willen we toch even gezegd hebben, voor dat incident destijds met de Grote Boze Heks bestaat gewoon geen excuus. Verschillende meningen over kabouters mogen bestaan, daarover gaan we met elkaar in gesprek. Maar voor het slopen van meer dan zestig kabouters, en bovendien enkele met zorg gebouwde kabouterhuisjes, is geen enkele rechtvaardiging. Rob Jetten zeg er wat van.
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Kan iedereen wel factchecks op het internet plaatsen met dat er in 1998 veel meer kabouters werden vermoord, dat maakt deze laffe aanvaal niet minder erg.