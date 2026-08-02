Wat een lelijk vandalisme in Alphen aan den Rijn. Samenleven is een van de kernwaarden van Nederland. Daar hoort ook samenleven met de kabouters bij, al snappen wij dat dat door het gedrag van sommige kabouters niet altijd even makkelijk is en, dit willen we toch even gezegd hebben, voor dat incident destijds met de Grote Boze Heks bestaat gewoon geen excuus. Verschillende meningen over kabouters mogen bestaan, daarover gaan we met elkaar in gesprek. Maar voor het slopen van meer dan zestig kabouters, en bovendien enkele met zorg gebouwde kabouterhuisjes, is geen enkele rechtvaardiging. Rob Jetten zeg er wat van.