Ach ja de één gaat rechten of medicijnen studeren om zijn familie trots te maken en de ander schiet eens een kalasjnikov leeg in een woonwijk. Geen onlogische stap wanneer je carrière in de Almeerse spoken word-scene maar niet van de grond wil komen. Niet vervelend bedoeld maar dit had dus allemaal voorkomen kunnen worden met deugdelijke kunstsubsidies. Zes kogels in het ene huis, vier in de woning ernaast. "Ik ben heel beïnvloedbaar," vertelde Ruben B. (Bouweir) vanmiddag in de rechtszaal. "Ik had het geld echt nodig en ik wilde mijn familie trots maken." Ruben, die eerder pro-Palestijnse demonstranten aanviel met vuurwerk (deze demo), heeft inmiddels hartstikke spijt. Onduidelijk is in hoeverre zijn familie trots op hem is.