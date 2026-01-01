Vandaag begint volgens de Chinese kalender het jaar van het Vuurpaard (??) maar voor veel Chinezen wordt het wellicht ook een jaar vol vuur tussen de lakens of de benen. Xi Jinping heeft het namelijk helemaal gehad met de veilige foekiefoekie (met bami graag, red.) onder de jongeren. Nou zijn er natuurlijk ruim 1,4 miljard Chinezen op de wereld, een aanzienlijk grotere taartpunt van de wereldbevolking dan bijvoorbeeld Urkers, maar in tegenstelling tot Urkers wil het in China maar niet vlotten met de voortplanting. Met kinderen maken heeft het land dan ook geen makkelijke geschiedenis. Van 1979 tot 2015 bestond er eenkindpolitiek, dat werd vervangen voor tweekindpolitiek en inmiddels mag een stel van de Communistische Partij zelfs een derde koter verwelkomen. Toch lijkt niets of niemand onder de 30 (die überhaupt een partner vindt, door alle geboorterestricties is het aantal mannen versus het aantal vrouwen behoorlijk uit verhouding) zich er toe te kunnen zetten een gezin te stichten dan wel uit te breiden. Zelfs de panda, China's nationale dier, bekend van Schiphol, doet het beter. Ook Xi weet dat je geen hele economie op strafkampen vol Oeigoeren kunt bouwen (en dat de Poolse arbeidsmigranten allemaal al in Nederland zitten!) dus zal er echt wat aan dat geboortecijfer moeten gebeuren om dat land in de toekomst draaiende te houden. Vanaf vandaag betaalt de Chinees daarom een forse extra belasting over kapotjes en andere voorbehoedsmiddelen. Dat wordt dus een baby pangang boom. Of of of: de jeugd gaat de rubbertjes massaal goedkoop inslaan over de grens. Onze tip voor 2026: Begin een condoomshop in Giethoorn.