HOERA het is Internationale Condoomdag
We vreten condooms alsof het Fruitella is
Allemaal van harte gefeliciteerd met de Internationale Dag van de Condoom! Voor sommige mensen heel erg nodig, voor sommige mensen wat minder nodig. Kijk je een beetje rond op BlueSky of in Helmond denk je alleen maar: goh nou had jouw vader maar een condoom gebruikt toen hij vree met jouw snikkelwillige moeder. En soms zien we mensen en dan denken we: ach ja je moet het ook zelf weten. Waar ze ook veel condooms gebruiken is bij de Olympische Spelen, het sportevenement met deelnemers als Jorrit Bergsma en coaches als Jillert Anema. Ze zijn er zelfs op! De Olympische sporters zijn DOL op condooms. Voor al uw prangende vragen over condooms: mail naar mosterd@geenstijl.nl t.a.v. Vrijen & Jij.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Vrijende dieren in het StamCafé
Romantiek, maar zeg 'stop' als het ongemakkelijk wordt
17 januari. Bonnie Blue nodigt spelonkologen uit voor nieuwe wereldrecordpoging romantiek
Attentie klas, sla de agenda open op Week 3
Xi Jinping wil meer Chinezen, voert condoomtaks in
Dit mag dus niet; dit mag dus niet
P0rnHub GEHACKT en afgeperst met mailadressen, kijk- en zoekgeschiedenis, locaties betalende leden
Achterban GeenStijl buiten elke proportie getroffen in nieuw schandaal
Gevangenismedewerkster deed wipje met gedetineerde. Was 'bevangen door de hitte'
Foto: een vrouw in de gevangenis, maar niet de vrouw in het verhaal
Carice van Houten al jaren niet meer samen met knakker, was het ff vergeten te melden
JA? ZULLEN WE HET DOEN? Halina houdt van rubberen dildo's, Carice van H... ok doei