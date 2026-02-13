achtergrond

HOERA het is Internationale Condoomdag

We vreten condooms alsof het Fruitella is

Natalie Suleman alias de Octomom, die geen condoom gebruikte en een ACHTLING baarde

Allemaal van harte gefeliciteerd met de Internationale Dag van de Condoom! Voor sommige mensen heel erg nodig, voor sommige mensen wat minder nodig. Kijk je een beetje rond op BlueSky of in Helmond denk je alleen maar: goh nou had jouw vader maar een condoom gebruikt toen hij vree met jouw snikkelwillige moeder. En soms zien we mensen en dan denken we: ach ja je moet het ook zelf weten. Waar ze ook veel condooms gebruiken is bij de Olympische Spelen, het sportevenement met deelnemers als Jorrit Bergsma en coaches als Jillert Anema. Ze zijn er zelfs op! De Olympische sporters zijn DOL op condooms. Voor al uw prangende vragen over condooms: mail naar mosterd@geenstijl.nl t.a.v. Vrijen & Jij.

Tags: condooms, vrijen, romantiek
@Mosterd | 13-02-26 | 21:00 | 76 reacties

Reaguursels

