Houd elkaar vast, kijk naar elkaar om, draag zorg, we zijn geschonden. PornHub wordt afgeperst door hackerscollectief ShinyHunters dat na een sms phishing-operatie op 8 november zegt over 94 GB verspreid over 201.211.943 "mailadressen, locaties, zoekgeschiedenissen, kijkgeschiedenissen, video-url's en kijktijdstippen" van betalende gebruikers te beschikken. Dat zijn dus niet 201.211.943 gehackte gebruikers, maar wel 201.211.943 verschillende vormen van gegevens van een onbekend aantal betalende gebruikers. En dan rijst toch bovenal de vraag: waar betaal je dan precies voor? We zoeken het op. "With Pornhub Premium, you get access to 300K+ Premium videos, with more being added to the video library every day. This is all full length and high quality. The top shelf stuff comes from content partners like Brazzers, Mofos, Digital Playground, Jays POV, Reality Kings, Bratty sis and lots more." Maar toch vooral: "Better Quality Enjoy Full Length High Definition and VR exclusive scenes. Available in 1080p, 4k and more. 30k+ of high quality DVDs." Op de FAQ 'Is het veilig en discreet?' wordt geantwoord: "We use top-tier third party billers. Charges will always appear discreetly on your statement, without any mention of Pornhub. We also use encrypted HTTPS protocol for complete security while browsing your premium content." Nou, dáár willen we als Bond van Wetsovertreders Veelplegers inmiddels toch wel een kanttekening bij plaatsen.