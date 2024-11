Het interview dat alle andere interviews overbodig maakt. En de Sonja Barend Award is ook al vergeven. Liam Tuffs van The Dozen ('Across the table with guests from the UK and further afield to discuss life experiences - from health and wellbeing, to crime, violence and abuse, and everything in between') heeft zich dit keer begeven op het raakvlak van 'health and wellbeing' en 'everything in between', te weten extraspeciale cinematografische antropologie. Bonnie Blue (25), die eigenlijk Tia Billingham heet, liep ver voor de meute uit door op te flikkeren van X, alleen ging zij niet naar Bluesky, maar naar dat andere platform van de blauwe lucht: OnlyFans. U kent Bonnie Blue mogelijk van het virale filmpje waarin haar vriendinnetje trots melding maakte van 'countless guys lined up' of van haar nobele voornemen om het wereldrecord wipjemaken te verbreken: 950 heren in 24 uur, dat is afgerond 40 heren per uur, dat is 4 heren per 6 minuten, dat is 1 heer per 90 seconden. ENFIN genoeg gegeild, in het interview met Liam Tuffs geeft ze antwoord op vragen als 'heb je met een vader en zoon tegelijk geknald' (ja), 'hoeveel geld verdien je' (veel), 'wat is JOI' (zoek zelf maar op), 'dat kan niet goed zijn voor je binnenste' (dat is het ook niet) en nu moeten we tóch weer aan Sonja Barend denken.