Vrienden linkerhand uit de zak Cheetos en rechterhand uit de onderbroek het is tijd om aan het WERK te gaan. Jennifer Lopez (Jenny From the Block, Let's Get Loud, 55, 1.64 m, enz.) heeft een transfervrije status, maar ze houdt niet van luie, alcoholistische niksnutten. Dat betekent dat ú een kans maakt want een fraaie lading acteertalent (Argo, Gone Girl) is niet per se voldoende. Ú, Edgar, de Logistiek Proces Engineer bij Philips afdeling Best, met uw doorzonwoning in Eindhoven-Blixembosch, uw indrukwekkende verzameling concertkaartjes van Joel Borelli en uw seizoenkaart PSV lange zijde. Kleine kans maar toch een kans. Hup naar de sportschool, poets de bankrekening maar eens goed op en snuffel bij de Etos eens lekker rond bij de afdeling JOOP! want het is tijd voor een nieuw luchtje. Mocht Jennifer Lopez daadwerkelijk in Brabant komen wonen, hieronder een beeldverslag.