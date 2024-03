Seks met lijken, jawel. Ferd Grapperhaus weigerde het in 2021 bij wet te verbieden, 'doe maar wel' zeiden de wetenschappers van het ministerie in 2022, 'dan gaan we dat keihard aanpakken' Yesilgözde Dilan in 2023 en in 2024 is het dan eindelijk bijna zover. In goed Haags is het 'beleidskompas' deze week namelijk AFGEROND, schrijft mevrouw de minister. "Dit heeft ertoe geleid dat de departementale voorbereiding van een wetsvoorstel in gang kan worden gezet. Gelet op de overige wetgevingsprioriteiten is het streven erop gericht uiterlijk in de tweede helft van dit jaar hiermee van start te gaan." De afgelopen jaren waren dus slechts het voorspel. De eigenlijke daad heeft nogal wat voeten in de aarde, het zal wel 2025 worden voordat deze kist dicht kan. Wie wil weten hoe de wetgevingsworst gemaakt wordt, leest de Beslisnota; de toelichting van de ambtenaren zodat de excellentie weet wat ze tekent. In dit geval maakt punt 4.2. inzichtelijk waarom het afstellen van zo'n kompas zoveel tijd vreet.