Smaken verschillen natuurlijk en het kan ons eerlijk gezegd ook geen zak schelen, al hebben we wel de Boerinnenkalender op de plee hangen. Een echte Fendt rijdt Massey Ferguson, zeiden we vroeger altijd. Enfin, zomaar twee voorbeeldjes van Mevrouwen Alabama de voorbije jaren. En u kunt de rest ook wel raden, want die stijve Amerikaansen zijn allemaal kopietjes uit het Barbieboek, alleen dan telkens een andere bladzijde. Dit jaar echter is de verkiezing gewonnen door ene Sara Milliken. Na drie pogingen werd het ook wel een keertje tijd. She's beauty, and she's grace, aldus de jury, en daar is geen woord aan gelogen, want échte schoonheid zit van binnen.

Update - Welja er zijn meerdere Miss Alabamii maar wij erkennen alleen deze