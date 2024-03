"Frank heeft een enorm geslachtsdeel en ik kan daar maar niet aan wennen. Hij vertelde het me al vrij snel, een beetje beschaamd. Ik ging ervan uit dat het allemaal wel mee zou vallen, tot ik dus voor het eerst tijdens innig zoenen mijn hand in zijn broek liet glijden. Ik schrok echt en dat merkte hij. Ik heb al aardig wat bedpartners gehad, maar zo groot als ie van Frank is, heb ik het nog nooit meegemaakt. Hij is dik en lang. Heel lang. Als we seks hebben doet het in bepaalde standjes gewoon pijn. In de breedte past het prima, het is vooral bij het stoten dat ik soms niet weet waar ik het zoeken moet. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik als we seks hebben altijd op scherp sta. Ik span mijn spieren op zo’n manier aan dat hij er nooit volledig in kan komen. En dat maakt de seks nou niet bepaald lekkerder. Je moet gewoon wat meer ontspannen, zegt Frank steeds - volgens hem doet het dan minder pijn. Maar dat station zijn we gepasseerd, ik ben gewoon bang geworden voor de pijn en het aanspannen gaat automatisch. Ik geniet er ook echt wel van hoor; seks is immers veel meer dan de penetratie alleen. Maar Franks grote penis speelt wel echt een fikse rol in wat we wel en niet doen in bed."

