Het interview in EW deze week met PvdAGroenLinks-leider Frans Timmermans is door de vaandelvlucht van het NSC-smaldeel uit het demissionaire kabinet-Schoof ondergesneeuwd. Jammer, want de kop alleen al is goud waard: “Er is geen reden om mij als premier te vrezen.” Een komische aanhef, want er zijn legio redenen om Timmermans als minister-president juist níét te vertrouwen. Zijn huichelachtig karakter is de voornaamste reden. Denk aan Timmerfrans’ leugens over het MH17-drama of bedrieglijke gedraai in het JSF-dossier. Recenter is zijn plotselinge maar vooral ongeloofwaardige metamorfose tijdens het tumultueuze partijcongres in juni. Daar op het podium in Nieuwegein transformeerde Timmermans van ambassade-kanselierszoontje tot een jongen van de straat . Deze week In EW doet Frans de Fantast er een schepje bovenop, bij de tweede vraag al serveert hij een verzinsel: “Nou ja, ik ben zelf de architect van de deal die in 2016 is gesloten is (sic!) met Turkije.”

U moet het voor de grap maar even googlen. In binnen-en buitenland is iedereen het erover eens dat de architect van de Turkijedeal Gerald Knaus is, deze zomer nog werd hij in die rol geïnterviewd door NRC. De Oostenrijkse sociaalwetenschapper leidt sinds jaar en dag denktank European Stability Initiative. In die hoedanigheid presenteerde hij in 2015 zijn plan om vluchtelingen die illegaal naar Griekenland overstaken terug te sturen naar Turkije, tegelijkertijd legale hervestiging te bewerkstelligen en dit alles met EU-steun en samenwerking met Turkije als ruilmiddel. De EU nam het voorstel over, toen nog Eurocommissaris Frans Timmermans’ rol werd die van onderhandelaar met de Turken namens Europese Commissievoorzitter en drinkebroer Jean-Claude Juncker.

Het is overigens niet voor het eerst dat een PvdA’er aan de haal gaat met Knaus’ plan. Diederik Samsom deed in januari 2016 hetzelfde door met zijn Plan Samsom de eer op te eisen. Iets wat Knaus een maand later in de courant moest rechtzetten.

Dat Timmermans nu de Turkijedeal claimt is ook om een andere reden opmerkelijk. Soortgelijke migratiedeals waren voor toenmalig GroenLinks-leider Jesse Klaver namelijk dé reden dat hij tijdens de formatie in 2017 wegliep. En ook nu weer is er onrust over migratie binnen het GroenLinks-smaldeel van de fusiepartij. Judith Sargentini (Hallo, daar zijn we weer) en Rutger Groot Wassink roeren zich dit weekeinde in Trouw. Het in het concept-verkiezingsprogramma genoemde ‘gemiddeld migratiesaldo van 40.000 tot 60.000’ per jaar stuit de twee tegen de groenlinkse borst.

Het gelieg, gedraai en gefabuleer over de JSF, MH17, zijn eigen jeugd en nu zijn uitspraken over de Turkijedeal kenmerken Timmermans’ leugenachtig karakter. Hij weet natuurlijk heel goed dat hij met zijn uitspraak in EW 1. liegt en 2. tegen het gevoelen binnen zijn eigen partij ingaat. Maar Timmermans is onverbeterlijk; liever de korte ego-kick van een waanzinnige uitspraak dan het oog op de bal houden.

In een gesprek op Bluesky met voormalig BIJ1-voorvrouw Sylvana Simons stelde Timmermans’ top-adviseur Daniel Boomsma deze week de uitzending van BOOS waarin VVD-leidster Dilan Yesilgöz geflaterd had aan de orde. Hij schrijft aan Simons:

“De gedragspsychologie achter dat fragment van “je brengt agenten in gevaar” en het drie, vier zinnen later terugnemen van die woorden: dat is een de (sic!) modus operandi van bluffen met halve of hele onwaarheden en kijken hoever je kan gaan, tót je weerstand krijgt.”

Dat die woorden over de modus operandi van bluffen met halve of hele onwaarheden ook toepasbaar zijn op zijn eigen baas, ontgaat Timmermans’ rechterhand blijkbaar.