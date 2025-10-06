achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

LIVE StamCafé: Timmermans bij Vandaag Inside

GAMECHANGER: bij de Beul van Grolloo

Allemaal nu even intunen op de campingzendert SBS6 want vanavond is Frans Timmermans te gast bij Die Ouwe Gek, Wilfred GeenIdee & Minouche. Frans Timmermans werd wereldberoemd door zijn deelname aan de Rode Lijn-demo te Amsterdam ("de grootste demonstratie van deze eeuw" - not), alwaar bij verscheen in een ROODOMSTREDEN PUMA-JASJE. Fluitender werden de hondenfluitjes niet. U weet zelluf, dat hele PUMA is een PRINSENVLAG met een bloksnor, en die schoenen zijn 100% Adolf Hitler want die PUMA-baas was echt 100% NSDAP sociale meerderheid in zijn rechterarm. Iedereen maar miauwen over wat Nederlandse vlaggen op het Malieveld en in het voetbalstadion, maar hier vanavond gaan pas echt DIE FAHNE HOCH. Iemand nog een kaasstengel?

Dit. Nooit. Meer.

Een kilootje of wat geleden...

Tags: vandaag inside, timmermans, puma
@Pritt Stift | 06-10-25 | 21:35 | 42 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

De Judaskussen aan Pieter Omtzigt

Snel snel Twitter iets respectvols over Pieter Omtzigt

@Mosterd | 19-04-25 | 09:00 | 304 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.