LIVE StamCafé: Timmermans bij Vandaag Inside
GAMECHANGER: bij de Beul van Grolloo
Allemaal nu even intunen op de campingzendert SBS6 want vanavond is Frans Timmermans te gast bij Die Ouwe Gek, Wilfred GeenIdee & Minouche. Frans Timmermans werd wereldberoemd door zijn deelname aan de Rode Lijn-demo te Amsterdam ("de grootste demonstratie van deze eeuw" - not), alwaar bij verscheen in een ROODOMSTREDEN PUMA-JASJE. Fluitender werden de hondenfluitjes niet. U weet zelluf, dat hele PUMA is een PRINSENVLAG met een bloksnor, en die schoenen zijn 100% Adolf Hitler want die PUMA-baas was echt 100% NSDAP sociale meerderheid in zijn rechterarm. Iedereen maar miauwen over wat Nederlandse vlaggen op het Malieveld en in het voetbalstadion, maar hier vanavond gaan pas echt DIE FAHNE HOCH. Iemand nog een kaasstengel?
Tijdens de #RodeLijn demo draagt Frans Timmermans een shirt van Puma opgericht door Rudolf Dassler, een fervent lid van de NSDAP. Puma werkte ook voor de oorlogsindustrie van Hitler. Over banden met de jaren dertig gesproken. pic.twitter.com/s0n5OFV9p6— Thieu Visser (@ThieuVisser) October 6, 2025
Dit. Nooit. Meer.
Een kilootje of wat geleden...
Frans Timmermans ontkent miljonair te zijn; Johan Derksen reageert: 'Volgens mij heeft hij al z'n geld opgegeten!' 😂😂#vandaaginside pic.twitter.com/zEBU7vrhlm— Vandaag Inside (@vandaaginside) October 6, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Bassiehof – Timmermans liegt nu ook dat hij de architect van de Turkijedeal is
Toch vindt Frans de Fantast zichzelf premierwaardig
Brante & Immink - Genocidaal links
waar reuzel verdwijnt, wordt de ware aard zichtbaar.
Timmermans VVD-splaint VVD in essay
Smeekbede, klaagzang en brandbrief ineen
LIVE. Nederland houdt adem in, Gordon keert terug bij VI
WWE worstelen op z'n Hollands
De Judaskussen aan Pieter Omtzigt
Snel snel Twitter iets respectvols over Pieter Omtzigt