Factcheck AD SLOOPT Frans Timmermans' fietsverhaal. Grote verkiezingsnederlaag dreigt
Dag Timmerfransje... DAHAAG DAHAAG. Gisteren al uitgebreid op X, vandaag in de DPG meenstriemmiedia van het Algemeen Dagblad. Het FEKT is GETSJEKKED & Frans Timmermans PRAAT POEP over die fietsafstand (5 minuten) van zijn villa naar een AZC "in de buurt". Zeg "journo" Cyril Rosman van het Algemeen Dagblad, je gaat nu echt te ver hoor. Aankomend weekend EEN PROFIEL in zowel Volkskrant als NRC!!!1!
UPDATE - Even voor de lurkende PvdA'ers hiero. Het AD schrijft: "Het exacte adres van Timmermans is afgeschermd om veiligheidsredenen. Wel is publiek bekend dat de ervaren politicus in de wijk Villapark Sint-Pieter in Maastricht woont." En Seven schrijft: "Verstrekpunt (sic) is op bovenstaande fietsroutes expres niet weergegeven." Lekker doorlopen PvdA'ers, ongeveer
5 minuten 30 minuten naar het dichtstbijzijnde azc
Timmermans kocht een herenhuis van ca 400m² met vier verdiepingen voor 1,25mln. Het AZC voor 650 pers. a/d Veyestraat is volgens maps op 10 of 15 minuten fietsen, geen 5. De dependance met 80pers. a/d Mariënwaard op 21min en een 30 persoons noodopvang a/d Sibemaweg op 9 minuten. https://t.co/iVgthVuLCK pic.twitter.com/t9GEJnt5uS— seven (@seven__) October 21, 2025
Reaguursels
