Factcheck AD SLOOPT Frans Timmermans' fietsverhaal. Grote verkiezingsnederlaag dreigt

Dag Timmerfransje... DAHAAG DAHAAG. Gisteren al uitgebreid op X, vandaag in de DPG meenstriemmiedia van het Algemeen Dagblad. Het FEKT is GETSJEKKED & Frans Timmermans PRAAT POEP over die fietsafstand (5 minuten) van zijn villa naar een AZC "in de buurt". Zeg "journo" Cyril Rosman van het Algemeen Dagblad, je gaat nu echt te ver hoor. Aankomend weekend EEN PROFIEL in zowel Volkskrant als NRC!!!1!
UPDATE - Even voor de lurkende PvdA'ers hiero. Het AD schrijft: "Het exacte adres van Timmermans is afgeschermd om veiligheidsredenen. Wel is publiek bekend dat de ervaren politicus in de wijk Villapark Sint-Pieter in Maastricht woont." En Seven schrijft: "Verstrekpunt (sic) is op bovenstaande fietsroutes expres niet weergegeven." Lekker doorlopen PvdA'ers, ongeveer 5 minuten 30 minuten naar het dichtstbijzijnde azc

Tags: timmermans, villapark, AZC
@Pritt Stift | 22-10-25 | 12:30 | 187 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

