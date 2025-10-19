Bassiehof – Een stem op Wilders is een stem op Timmermans, zei Genee
‘En dat heeft u dan geregeld’
Bassiehof vroeg zich op deze plek op zondag 29 juni om 12.12 uur af: Benieuwd wanneer Dilan Yesilgöz de PvdAGL-extremisten uitsluit (of niet). De VVD-voorvrouw had echter andere prioriteiten. Een paar uur na publicatie verstuurde ze niet een beslissende tweet over de Israël- en Iron Domehaat van Frans Timmermans c.s. maar eentje over zanger/geopolitiek denker Douwe Bob. Dat werd een affaire waar ze pas aan het einde van de zomer en vele virtuele zetels lichter een streep onder kon zetten.
Ondertussen bleef de vraag over samenwerking met de extremisten van PvdAGroenLinks ruim drie maanden openstaan. Verloren tijd, juist terwijl duidelijkheid zo nodig was. Deze week nog vergeleek Kati Piri tijdens het debat over de komende Europese Top Israël met Rusland. Een opmerking zó bizar dat VVD’er Thom van Campen de hulp van de SGP nodig had om te bevatten wat voor grotesks Piri nu werkelijk zei. Daarna werd het optreden van de kenau van de Kamer ook Dick Schoof te veel. Toen Piri donderdag stelde dat de premier wel erg eenzijdig Hamas veroordeelde en zich op de vlakte hield over de rol van Israël in deze Gaza-oorlog, reageerde hij met een fel: “Nee, er komt geen eenzijdig beeld uit het debat. Hamas is een terroristische organisatie. Dat is volstrekt iets anders dan de staat Israël.”
Wellicht had Ruben Brekelmans vrijdagavond dat debat nog in zijn hoofd toen hij bij Barretje Kockelmann onomwonden zei (nadat Yesilgöz een dag eerder in De T. had gemeld dat de VVD niet mee zou doen aan een kabinet onder leiding van Timmerfrans) op geen enkele wijze met de roodgroenen een regering te willen vormen. Een uitspraak die Timmermans zichtbaar rauw op de kale knar kwam vallen.
In de VVD-campagnespotjes pleiten de liberalen voor een centrumrechts kabinet samen met BBB, CDA, D66 en JA21. Met het nu eindelijk (en moreel volstrekt terechte) onverbloemd uitsluiten van PvdAGroenLinks, hoopt de VVD de kiezers van de eveneens uitgesloten PVV in beweging te krijgen. De terechte angst - want de kleine 14 jaar Rutte heeft weinig goeds gedaan voor het vertrouwen in VVD’ers - dat Yesilgöz na de verkiezingen politiek alsnog met Timmermans in bed zou kruipen, is nu van de baan.
Wat ons brengt op Wilfred Genee.
Tijdens zijn interview met PVV-leider Geert Wilders in Vandaag Inside diezelfde avond (nog vóór Brekelmans en Kockelmann dus) merkte Genee meermaals op dat een stem op de PVV weleens zou kunnen leiden tot een PvdAGroenLinks-kabinet. Omdat bijna alle partijen de PVV hebben uitgesloten zou een stem op Wilders een verloren stem zijn en dus eigenlijk eentje op Timmermans. Genee: “En dat heeft u dan geregeld.”
Wilders wilde er niet aan en zei dat andere partijen wel bij hem moesten aankloppen wanneer hij 40-50 zetels zou halen: “De kansen zijn er.” Even later maakte Maurice de Hond bij Kockelmann bekend dat de PVV afgelopen week 3 zetels inleverde en uitkwam op 28 zetels.
In 2021 haalde de PVV 17 zetels, de verkiezingen daarvoor 20. Dergelijke aantallen klinken als een solide basis om vanuit de oppositie het door Yesilgöz gewenste centrumrechtse kabinet bij de les te houden. De rest van de PVV-stemmers uit 2023 (goed voor zo’n 20 zetels) kan dan zorgen dat er geen (extreem)links kabinet komt. Een sterk BBB en JA21 zouden daarbij helpen.
Wilfred Genee heeft een punt: het alternatief is een kabinet Timmermans. De PVV-stemmers van 2023 hebben nu de sleutel in handen.
