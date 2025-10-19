Bassiehof vroeg zich op deze plek op zondag 29 juni om 12.12 uur af: Benieuwd wanneer Dilan Yesilgöz de PvdAGL-extremisten uitsluit (of niet). De VVD-voorvrouw had echter andere prioriteiten. Een paar uur na publicatie verstuurde ze niet een beslissende tweet over de Israël- en Iron Domehaat van Frans Timmermans c.s. maar eentje over zanger/geopolitiek denker Douwe Bob. Dat werd een affaire waar ze pas aan het einde van de zomer en vele virtuele zetels lichter een streep onder kon zetten.

Ondertussen bleef de vraag over samenwerking met de extremisten van PvdAGroenLinks ruim drie maanden openstaan. Verloren tijd, juist terwijl duidelijkheid zo nodig was. Deze week nog vergeleek Kati Piri tijdens het debat over de komende Europese Top Israël met Rusland. Een opmerking zó bizar dat VVD’er Thom van Campen de hulp van de SGP nodig had om te bevatten wat voor grotesks Piri nu werkelijk zei. Daarna werd het optreden van de kenau van de Kamer ook Dick Schoof te veel. Toen Piri donderdag stelde dat de premier wel erg eenzijdig Hamas veroordeelde en zich op de vlakte hield over de rol van Israël in deze Gaza-oorlog, reageerde hij met een fel: “Nee, er komt geen eenzijdig beeld uit het debat. Hamas is een terroristische organisatie. Dat is volstrekt iets anders dan de staat Israël.”

Wellicht had Ruben Brekelmans vrijdagavond dat debat nog in zijn hoofd toen hij bij Barretje Kockelmann onomwonden zei (nadat Yesilgöz een dag eerder in De T. had gemeld dat de VVD niet mee zou doen aan een kabinet onder leiding van Timmerfrans) op geen enkele wijze met de roodgroenen een regering te willen vormen. Een uitspraak die Timmermans zichtbaar rauw op de kale knar kwam vallen.