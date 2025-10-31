GEDOE. Wilders boos over inderdaad nogal rare overwinningsclaim ANP/Rob Jetten
De Kiesraad beslist niet het ANP, wat een arrogantie om daar niet op te wachten. Maar al wordt D66 de grootste, de PVV zal Nederland niet laten afbreken door Jetten cum suis en ons vanaf dag één met volle kracht 26 zetels sterk verzetten tegen zijn links-liberale wanbeleid! 💪— Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 31, 2025
Dit is: wel gek. Terwijl iedereen gisteren op een bierviltje al kon uitrekenen dat D66 hoogst-, hoogstwaarschijnlijk net iets meer stemmen gaat krijgen dan de PVV (zie ook: deze prognose) kwam het ANP vandaag opeens met een 'alarm' dat D66 de grootste wordt. Daarop renden alle cijferblinde Haagse journalisten naar MinPres Elect Rob Jetten toe, die opeens de overwinning claimde. Geertje Wilders gooit nu de kont tegen de krib en komt met vage rigged election beschuldigingen die echt nergens op gebaseerd zijn. Maar dat hij tot maandag wil wachten lijkt ons zeer redelijk, zeker gezien het feit dat er nog niets bekend is over toch tenminste tienduizenden buitenlandse briefstemmers alsook de uitslag in SWING STATE VENRAY. Even wachten op de Kiesraad dus. Dan weten we echt echt echt dat D66 de grootste is en gaan we verder. Het is niet dat we afgelopen twee jaar een regering hadden, of wel?
UPDATE - Doe ff rustig Greet, straks ga je nog roepen dat het WEF dat gemeentehuis in de fik heeft gestoken
Van welke partij is de burgemeester van Venray eigenlijk? Misschien weet persbureau ANP66 dat?— Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 31, 2025
