Dit is: wel gek. Terwijl iedereen gisteren op een bierviltje al kon uitrekenen dat D66 hoogst-, hoogstwaarschijnlijk net iets meer stemmen gaat krijgen dan de PVV (zie ook: deze prognose) kwam het ANP vandaag opeens met een 'alarm' dat D66 de grootste wordt. Daarop renden alle cijferblinde Haagse journalisten naar MinPres Elect Rob Jetten toe, die opeens de overwinning claimde. Geertje Wilders gooit nu de kont tegen de krib en komt met vage rigged election beschuldigingen die echt nergens op gebaseerd zijn. Maar dat hij tot maandag wil wachten lijkt ons zeer redelijk, zeker gezien het feit dat er nog niets bekend is over toch tenminste tienduizenden buitenlandse briefstemmers alsook de uitslag in SWING STATE VENRAY. Even wachten op de Kiesraad dus. Dan weten we echt echt echt dat D66 de grootste is en gaan we verder. Het is niet dat we afgelopen twee jaar een regering hadden, of wel?