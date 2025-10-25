achtergrond

PREMIERSPEILING (??) - Bontenbal meest geschikt volgens de mensen, daarna Jetten

wacht hoe werkt dit in Nederland ook alweer

Toch een beetje alsof je duizenden voetbalfans vraagt wie zij de beste topscorer zouden vinden, zonder daarbij rekening te houden met wie daadwerkelijk de meeste doelpunten maakt. Tegelijkertijd: als we 'm doortrekken is vorige keer een clubloze centrale verdediger die nog nooit een een profwedstrijd heeft gespeeld topscorer geworden tot topscorer benoemd, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, alles kan, de bal is rond.

Afijn, het RTL Nieuwspanel (bekend van Gijs Rademaker, bekend van het EenVandaag Opiniepanel) heeft de mensen™ gevraagd wie ze eigenlijk als premier willen, en het antwoord luidt: Kasper Dolberg Henri Bontenbal, die de afgelopen campagneweek zijn pijlen richtte op Henri Bontenbal. Dat blijkt geen hele goeie strategie: 51 procent vindt hem nog geschikt voor het torentje, zes procent minder dan twee weken terug. Antiwoke-activist Top Tetten met z'n vibes op 40 procent; in weerwil van Tom van der Lee blijft Timmerfrans steken op 27. Nou dan hebben we nog Wilders (23 procent) en Yesilgöz (16 procent). Tsjonge jonge jonge zeg. Verder wil ongeveer de helft van de PVV-stemmers dat hun partij leden toestaat, terwijl circa nul procent van de leden daar zin in heeft. In de daadwerkelijke peilingen is ondertussen plots de VVD terug, terwijl Greet nog altijd fier bovenaan staat. 

Vier dagen nog.

Wie is het meest geschikt als premier?

Nou - wie ziet u graag in het torentje?

Tags: peilings, bontenbal, jetten
@Schots, scheef | 25-10-25 | 09:00 | 445 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

