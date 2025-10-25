PREMIERSPEILING (??) - Bontenbal meest geschikt volgens de mensen, daarna Jetten
wacht hoe werkt dit in Nederland ook alweer
Toch een beetje alsof je duizenden voetbalfans vraagt wie zij de beste topscorer zouden vinden, zonder daarbij rekening te houden met wie daadwerkelijk de meeste doelpunten maakt. Tegelijkertijd: als we 'm doortrekken is vorige keer een clubloze centrale verdediger die nog nooit een een profwedstrijd heeft gespeeld
topscorer geworden tot topscorer benoemd, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, alles kan, de bal is rond.
Afijn, het RTL Nieuwspanel (bekend van Gijs Rademaker, bekend van het EenVandaag Opiniepanel) heeft de mensen™ gevraagd wie ze eigenlijk als premier willen, en het antwoord luidt:
Kasper Dolberg Henri Bontenbal, die de afgelopen campagneweek zijn pijlen richtte op Henri Bontenbal. Dat blijkt geen hele goeie strategie: 51 procent vindt hem nog geschikt voor het torentje, zes procent minder dan twee weken terug. Antiwoke-activist Top Tetten met z'n vibes op 40 procent; in weerwil van Tom van der Lee blijft Timmerfrans steken op 27. Nou dan hebben we nog Wilders (23 procent) en Yesilgöz (16 procent). Tsjonge jonge jonge zeg. Verder wil ongeveer de helft van de PVV-stemmers dat hun partij leden toestaat, terwijl circa nul procent van de leden daar zin in heeft. In de daadwerkelijke peilingen is ondertussen plots de VVD terug, terwijl Greet nog altijd fier bovenaan staat.
Vier dagen nog.
Wie is het meest geschikt als premier?
Nou - wie ziet u graag in het torentje?
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Bontenbal 'alleen als premier in kabinet'
Zó dik is mijn Bijbel
Politieke Prutsers uitzwaaien in Het StamCafé
jullie doen: niet meer mee
Peilings: CDA 2de partij van Nederland. PVV op 1
Op weg naar de beste minister-president die we wel gehad hebben
ORIGINEEL! Henri Bontenbal komt met... BOEK
Sorry. Wij hebben al een boek.
Bassiehof – De vraag is of Bontenbal fatsoenlijk genoeg is PvdA-GroenLinks uit te sluiten
Of blijkt het toch de rat van Rotterdam
De Judaskussen aan Pieter Omtzigt
Snel snel Twitter iets respectvols over Pieter Omtzigt
GeenStijl Award Voor Feminist Van Het Jaar dit keer voor Rob Jetten én Frans Timmermans
Vrouwtjes kunnen het weer niet alleen af