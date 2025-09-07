Politieke Prutsers uitzwaaien in Het StamCafé
jullie doen: niet meer mee
Nieuwe peiling: op weg naar de moeilijkste formatie ooit.— Maurice de Hond (@mauricedehond) September 6, 2025
CDA nog slechts 4 zetels achter op de twee leiders (PVV en GrL/PvdA). JA21 nu 5e partij (11 zetels). FVD stijgt 1 naar 5. VVD blijft op 15 zetels.https://t.co/6WV1zVBNx4 pic.twitter.com/2z2ZcmL5sp
Laten we het maar gewoon zeggen: het was niks, het wordt niks en het gaat in de toekomst ook helemaal niks worden. Ze willen niks, ze kunnen niks, ze doen niks. We krijgen een formatie van 2,5 jaar, en dan hebben we ook niks. Zie ook: Groningen, Toeslagen, Stikstof, Wolven, Windturbines, AZC's, NPO, Boodschappen, Verbouwing Binnenhof, Schiphol, IJmuiden, Arib, Statiegeld, Kijkcijfers, Woningbouw, Stroomnet, Donkere Fietspaden, TikTok-rijen, Vuilnisbakken, Kademuren. De Politiek is een criminele organisatie met een wachtgeld-oogmerk, en die verkiezingen van 29 oktober kunnen gewoon GECANCELD worden wegens het was niks en het wordt niks. Flikker toch op met je Tien Steden. Flikker toch op met dat burgemeesters-baantje van die corrupte fraude-rondneuqer Alexander Pechtold. Flikker toch op met Lafaard Lubach. Beter plempen we een STRAFKOLONIE in de Noordzee waar de complete politiek, media en ambtenarij de komende 10 jaren gaat werken aan Schiphol Noordzee. Uurloon 5 euro per dag, 2 x daags naar de WC, geen WIFI en TV, geen NPO en DPG, en geen weekend. Maar nu eindelijk eens werken met je luie flikker voor DIT LAND dat ons land is. Oant moarn.
