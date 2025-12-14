Landgoed De Zwaluwenberg. Hier zitten ze. Tenminste... daar gaan we maar vanuit. We hebben alleen een drie dagen oud artikel in de T. dat hier de formatie des vaderlands verder beklonken wordt. Verder niks. Zero beeld in ANP, zelfs niet iemand met een telelens in de bosjes, een search op TwitterX levert ook weinig op. Wat is hier aan de hand? Mogen we iets niet weten? Eerdmans al gearriveerd? Stoffer? Oh nee, het is zondag. Is er een geheime tunnel voor het WEF? Hebben we eens een keer een drone nodig, is-ie er niet (deze foto is archief). Joehoe.