De formatie. Het was niks en het wordt niks, en over twee jaar staan we weer -gaap- stembiljetten maatje behangpapier in een kliko te duwen. We zouden voor de Kerst een kabinet hebben, maar als we met Pasen een formateur hebben dan is het nog snel. Dus wordt het tijd voor een coup en een Lange Termijn Plan. Die beleidszieke betuttelaars in Den Haag storten dit land in CRISIS OP CRISIS, want dan kunnen ze lekker weer allemaal collegaatjes aannemen. Hup nog een regeringscommissaris erbij, hup nog een veiligheidsregio erbij, hup nog een extra supraveiligheidsregio erbij, hee daar is weer een tv-commercial over noodpakketten, nog even en we krijgen een Staatscommissie Uitreiking Noodpakketten. Die raamambtenaren in Brussel en Den Haag zijn bewust en moedwillig Europa in een volgende crisis aan het storten (zie ook: auto-industrie Duitsland) waardoor die 72 UUR gemakkelijk 72 DAGEN gaan worden, en dan staat weldra het schorriemorrie bij u in de voorraadkast te plunderen want de supermarkten zijn al leeg. Hou een sop met die stomme formatie en installeer LEX HOOGDUIN als Verlicht Despoot. Zie ook: dit ontluisterende interview: KETTINGZAAG IN OVERHEID en dan komt het allemaal goed. Oant Moarn!