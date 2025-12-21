achtergrond

StamCafé voor Marco Borsato met een hoog 'Je hoeft niet naar huis vannacht'-gehalte

ZO lang is mijn microfoon

Mensen, Marco Borsato is jarig. 59. En door al die shit die hij heeft gehad gaan we nu gewoon eens terugdenken aan die totale koning uit onze jeugd. Die playboy met z'n snorrige snorretje die kroegen kathedralen in de hens zette. Niet het mannetje met die dikke pens verscholen achter een natte krant in een krochtige hoek van de Achterdam, maar de showkoning met knallende cannoli wiens nummertjes we zongen in het café, op wie onze moeder stiekem verliefd was, omdat-ie zo sympathiek was, en omdat-ie zo'n leuke vrouw had, met die lettertjes, en omdat-ie altijd gezellig was, en handtekeningen uitdeelde, en omdat-ie gewoon midden in het leven stond. Veeg de kak onder je schoen vandaan Marco, vandaag herinneren we jou en je hits, en alle andere mooie mensen die ook 'Marco' heten. De keuzes van de redactie te vinden hieronder. CIAO!

Dorbeck - Je hoeft niet naar huis vannacht

GU - Un po' bambino

Mosterd - Oud en afgedankt

Ronaldo - Je hoeft niet naar huis vannacht

Schots, scheef - Je hoeft niet naar huis vannacht

Zorro - Voorbij (Duet met Do)

Pritt - Waarom nou jij

Spartacus - Rood

OOK MUZIEK - namelijk muziek van KEES

@Mosterd | 21-12-25 | 21:00 | 195 reacties

Rieu steekt strijkstok vast in Borsato's derrière

FOTO (ANP): Misschien wél, misschien niet de strijkstok in kwestie

@Dorbeck | 06-12-25 | 13:37 | 141 reacties

MARCO BORSATO VRIJGESPROKEN

"Aanraken van benen en billen boven de kleding is geen ontucht, zegt de rechtbank."

@Mosterd | 04-12-25 | 09:55 | 659 reacties
