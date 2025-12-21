StamCafé voor Marco Borsato met een hoog 'Je hoeft niet naar huis vannacht'-gehalte
Mensen, Marco Borsato is jarig. 59. En door al die shit die hij heeft gehad gaan we nu gewoon eens terugdenken aan die totale koning uit onze jeugd. Die playboy met z'n snorrige snorretje die kroegen kathedralen in de hens zette. Niet het mannetje met die dikke pens verscholen achter een natte krant in een krochtige hoek van de Achterdam, maar de showkoning met knallende cannoli wiens nummertjes we zongen in het café, op wie onze moeder stiekem verliefd was, omdat-ie zo sympathiek was, en omdat-ie zo'n leuke vrouw had, met die lettertjes, en omdat-ie altijd gezellig was, en handtekeningen uitdeelde, en omdat-ie gewoon midden in het leven stond. Veeg de kak onder je schoen vandaan Marco, vandaag herinneren we jou en je hits, en alle andere mooie mensen die ook 'Marco' heten. De keuzes van de redactie te vinden hieronder. CIAO!
Dorbeck - Je hoeft niet naar huis vannacht
GU - Un po' bambino
Mosterd - Oud en afgedankt
Ronaldo - Je hoeft niet naar huis vannacht
Schots, scheef - Je hoeft niet naar huis vannacht
Zorro - Voorbij (Duet met Do)
Pritt - Waarom nou jij
Spartacus - Rood
OOK MUZIEK - namelijk muziek van KEES
