Succes Marco Borsato in Top 2000 vermoedelijk te danken aan Henk Krol (volgens Henk Krol)
(en door Victor Vlam natuurlijk)
De vijf nummers die de meeste plaatsen zijn gestegen in de Top 2000 zijn allemaal van Marco Borsato.— Henk Krol (@HenkKrol) December 15, 2025
Op 4 december schreef ik op X: pic.twitter.com/zeeyJy3L1i
Je kunt het toeval noemen. Je kunt het bijzonder noemen. Of je kunt het gewoon zeggen zoals het is: dat de vijf nummers die de meeste plaatsen zijn gestegen in de Top 2000 alle vijf van Marco Borsato zijn, komt waarschijnlijk omdat Henk Krol op 4 december "Van harte. En zullen we voortaan iets minder snel oordelen? Ook hier is een mensenleven compleet verwoest door extreme media-aandacht. Zullen we zijn nummers hoog in de Top-lijsten stemmen? Dat heeft hij verdiend" twitterde. De tweet kreeg meer dan 1700 likes en werd door meer dan 89.000 mensen gezien. Wij zeggen niet dat die 89.000 mensen allemaal alleen nog maar op Marco Borsato hebben gestemd, maar bewijs maar eens dat het niet zo is.
Nederland luistert nog altijd naar Henk Krol als het om morele kwesties gaat
Tour nu al uitverkocht!
Als Marco Borsato morgen een nieuw concert aankondigt, koop ik kaartjes. En dat zeg ik als iemand die geen fan is van zijn muziek. Wat hem is overkomen, is echt verschrikkelijk.— Victor Vlam (@VictorVlam) December 4, 2025
Helder!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Rieu steekt strijkstok vast in Borsato's derrière
FOTO (ANP): Misschien wél, misschien niet de strijkstok in kwestie
MARCO BORSATO VRIJGESPROKEN
"Aanraken van benen en billen boven de kleding is geen ontucht, zegt de rechtbank."
Week voor Borsato-uitspraak rent 'moeder van meisje' nog effe naar krant voor maf interview
Spoiler alert: ze zijn allebei krankzinnig
LIVE - Het zaakje van Borsato DEEL II
Tweede dag van Borsato vs the people
LIVEBLOG. Rechtszaak van het Jaar: Marco Borsato voor het hekje wegens kindermisbruik
De Bestemming vandaag: de rechtszaal
Wie gaat er mee naar het Marco Borsato-festival in de Jaarbeurs?
Vandaag is Rood, de kleur van je broekje