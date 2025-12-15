Je kunt het toeval noemen. Je kunt het bijzonder noemen. Of je kunt het gewoon zeggen zoals het is: dat de vijf nummers die de meeste plaatsen zijn gestegen in de Top 2000 alle vijf van Marco Borsato zijn, komt waarschijnlijk omdat Henk Krol op 4 december "Van harte. En zullen we voortaan iets minder snel oordelen? Ook hier is een mensenleven compleet verwoest door extreme media-aandacht. Zullen we zijn nummers hoog in de Top-lijsten stemmen? Dat heeft hij verdiend" twitterde. De tweet kreeg meer dan 1700 likes en werd door meer dan 89.000 mensen gezien. Wij zeggen niet dat die 89.000 mensen allemaal alleen nog maar op Marco Borsato hebben gestemd, maar bewijs maar eens dat het niet zo is.