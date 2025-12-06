André Rieu, bekend van behendig zijn stok bespelen, neemt het voortouw in de rehabilitatie van Marco Borsato. Euforisch is hij bij de gedachte met Marco op het Vrijthof te staan om 'even een statement te maken'. Hij noemt het 'geweldig', om vervolgens Marco's nummer te vragen aan Evert Santegoeds, die waarschijnlijk terstond zijn pen uit z'n broek haalde. Daarmee is de geschiedenis de geschiedenis, alles vergeten en vergeven; Marco is terug, officieel terug, everybody loves Marco en Marco loves everybody. Binnenkort mag Marco de Weense Wals weer dansen onder toeziend oog van maestro Rieu en onder het geschal van de lange loftrompet. Noot: ook wij zijn altijd achter Marco blijven staan (voor hem leek ons toch iets te risicovol). Marco op het Vrijthof met die lange, ranke doch stevige en krachtige strijkstok van Rieu vlak achter hem: een beeld om bij te watertanden. En misschien, als Marco de komende maanden zoet blijft, mag hij zelfs even met Rieus reus, zijn viool, spelen - zijn meest sensitieve snaar strijken zogezegd.

UPDATE - Rieu moet nog even op Marco wachten want die komt in 2026 niet in actie - wie weet dat Rieu hem toch nog kan verleiden....