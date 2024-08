Hoe vertel je iemand, dat de aarde niet meer rond is, dat de vogels niet meer vliegen en de zon niet langer schijnt? Nou, met een anonieme quote in de Privé natuurlijk. "Marco is een ongelukkig man geworden, die door alles waarvan hij wordt beschuldigd helemaal op zichzelf is teruggeworpen. Je ziet aan hem heel duidelijk dat hij geen plezierig leven heeft. Hij is flink aangekomen en dat voor een ijdele man als Marco... De puf is eruit. Dat is ook de reden waarom voor hem is komen vast te staan dat hij, zelfs wanneer alle narigheid voorbij is, niet meer de bühne op wil." Rechtszaak duurt lang, maar Marco Borsato komt dus nooit meer terug (hoewel, zeg nooit nooit). Wil er niemand hem vertellen. Dat hij alles heeft gedroomd.