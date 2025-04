Het gaat helemaal fout met de jeugdzorg in Nederland en dat heeft niks te maken met goedkope verontwaardiging (Bas f-ing Smit) over knettergekke ouders die knettergekke video's opnemen waardoor hun kinderen opgroeien tot knettergekke volwassenen. Waar het wel om gaat, is een steekproef waarin bij 274 jeugdzorgmedewerkers met een 'ervaringscertificaat' werden gecontroleerd, en die certificaten bij TIENTALLEN mensen niet bleek te kloppen. Best een probleem, "want wie een SKJ-registratie heeft, mag risicovolle handelingen uitvoeren, zoals het stellen van diagnoses of gezinsvoogdij in moeilijke situaties." Niet dat de juiste papieren nou echt een garantie zijn voor succes in deze rampensector, waar de afgelopen jaren talloze kinderen uit huis werden geplaatst terwijl dat volgens een richtlijn helemaal niet moest. Maar hee. Laten we vooral nog meer regels tegen familievloggers maken die dan door deze pipo's gehandhaafd moeten worden.