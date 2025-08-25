De 15-jarige jongen die vorige week in Center Parcs De Kempervennen 2 Israëli's het ziekenhuis in sloeg, is weer op vrije voeten. Dat niet alleen. Volgens advocaat Anis (haha anus) Boumanjal, die in het AD even helemaal mag leeglopen, is er geen enkele sprake van antisemitisme. Het was een 'huis-tuin-en-keukenvechtpartij' die ging over de manier van spelen tijdens een potje paintball, zo beweert de advocaat. Dat staat natuurlijk vrij haaks op de verklaring van een betrokkene, die beweerde dat het gevecht werd geïnitieerd vanuit 'Dutch people of Arab origin who beat them and shouted "Kill the Jews" and "FREE PALESTINE", and promised: "We will get to your children".' Allemaal onzin volgens Boumanjal, die de antisemitisme-beweringen afschrijft als 'vroegtijdige bemoeienis van Israëlische autoriteiten en Joodse lobbyclubs'. Aha. Dat er op een andere Center Parcs-locatie kort voor het incident al Israëlische toeristen waren gefilmd, waarbij werd opgeroepen om hen 'duidelijk te maken dat ze niet welkom zijn', zullen we dan ook wel helemaal verkeerd interpreteren. NIETS AAN DE HAND!