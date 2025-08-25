achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

15-jarige verdachte van mishandeling Israëli's in Center Parcs weer vrij

'Geen sprake van antisemitisme' volgens advocaat

De 15-jarige jongen die vorige week in Center Parcs De Kempervennen 2 Israëli's het ziekenhuis in sloeg, is weer op vrije voeten. Dat niet alleen. Volgens advocaat Anis (haha anus) Boumanjal, die in het AD even helemaal mag leeglopen, is er geen enkele sprake van antisemitisme. Het was een 'huis-tuin-en-keukenvechtpartij' die ging over de manier van spelen tijdens een potje paintball, zo beweert de advocaat. Dat staat natuurlijk vrij haaks op de verklaring van een betrokkene, die beweerde dat het gevecht werd geïnitieerd vanuit 'Dutch people of Arab origin who beat them and shouted "Kill the Jews" and "FREE PALESTINE", and promised: "We will get to your children".' Allemaal onzin volgens Boumanjal, die de antisemitisme-beweringen afschrijft als 'vroegtijdige bemoeienis van Israëlische autoriteiten en Joodse lobbyclubs'. Aha. Dat er op een andere Center Parcs-locatie kort voor het incident al Israëlische toeristen waren gefilmd, waarbij werd opgeroepen om hen 'duidelijk te maken dat ze niet welkom zijn', zullen we dan ook wel helemaal verkeerd interpreteren. NIETS AAN DE HAND!

Tags: joden, center parcs, mishandeling
@Zorro | 25-08-25 | 17:30 | 200 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Ex-medewerker DOGE toont zijn "Big Balls" en wordt mishandeld door groep jongeren

Wist al het nodige van overheidsefficiëntie, maar nu ook van efficiënte klappen

@Dorbeck | 06-08-25 | 16:00 | 93 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.