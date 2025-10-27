De Erasmus Universiteit te Rotterdam, bekend van Erasmus, nog veel bekender van deze D66-muts, heeft de komst van de Joods-Israëlische sociologe Eva Illouz gecanceld, zo meldt NRC. Zij is niet meer welkom, nicht erwünscht zogezegd. En dat terwijl ze allerlei sociologisch verantwoorde wijsheden kwam verkondigen over romantiek en kapitalisme. Maar het hoeft allemaal niet meer voor de Erasmus Universiteit, Baken van Zotheid, want ze is verbonden aan de Hebrew University in Jeruzalem, en dan ben je FOUT. Het organiserende team liet haar begin oktober weten dat haar komst tot 'aarzeling' had geleid, ondanks dat het geheel in lijn lag met de huidige richtlijnen omtrent Israël. Na intern beraad gaf men Illouz te kennen dat ze niet langer welkom is, omdat men zich er 'niet comfortabel' bij voelt. En iets oncomfortabels mag op de universiteit alleen nog bestaan als het gaat om een kriebelende trui of natte sokken in sandalen. Ironisch genoeg sprak Illouz in 2021 juist haar steun uit voor een petitie die het Internationaal Strafhof opriep onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden van Israël in de Palestijnse gebieden. Kortom: mensen met een bepaalde achtergrond kunnen het kennelijk NOOIT goed doen. Daarmee worden alle waarden van de Erasmus Universiteit in een klap platgebombardeerd, door de universiteit zélf ditmaal.

Lichtpuntje: morgen demonstreren honderden Erasmus-studenten tégen haat-docent Pettit en vóór de komst van een (heel andere) Israëlische professor. OH NEE WACHT!