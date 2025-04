Hoe is het nu eigenlijk met... Het DOORGEVEN VAN DE VRIJHEID? Dat is maar net hoe je het bekijkt. Het is weer die tijd van het jaar. Oorlogsfilms op tv, straks 2 minuten stil zijn en een dag later op het Bevrijdingsfestival met rood-wit-blauwe vlaggetjes zwaaien bij een podium waarop een rapper of punkband 'Free Palestina' staat te roepen. The usual. De herinnering aan 80 jaar geleden leeft, en met leven bedoelen we dat steeds groter dan wel brutaler wordende groepen zich veel bezighouden met de WOII en de holocaust. De manier waarop die groepen de massamoord op 6 miljoen Joden bezien is echter: vooral als inspiratie.

Vandaag in het nieuws:

Nazi-sticker met de tekst 'Hitler had gelijk' van de 'Nationale Volks Socialisten' op het hek van de Joodse begraafplaats in Eindhoven geplakt.

Kransen bij Amalek-monument op het Rabbijn Maarsenplein in Den Haag vernield door 'vandalen'.

Gaat lekker...

UPDATE - En dan hebben we natuurlijk nog: "Hier en daar wat opstootjes op de Dam bij pro-Israëlische demonstratie." Hier en daar