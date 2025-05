Schakelen we nu over naar Kanye West, waar al zeker twee weken niets over op GeenStijl heeft gestaan, althans, niet sinds zijn laatste single, die ging over, nu ja, zijn minderjarige neefje afslobberen als minderjarige. Ondertussen is er ook nog het liedje WW3, dat een ontzettend grote hit is in Duitsland (zorgelijk, nou ja, definieer zorgelijk). Hoe dan ook meneer maakt nog steeds muziek waar honderden miljoenen mensen naar luisteren en er is altijd wel wat met die vent. Dat volstrekt bipolaire getwitter, beschuldiging van aanranding die leidde tot 'pornografisch kokhalzen', dat volkomen geschifte wijf dat naakt achter hem aanhuppelt, en dat bizarre geflirt met virulent antisemitisme. Hoe raakt iemand zo van het padje vraagt u zich misschien af en het antwoord, geconstrueerd uit tweets en interviews met de beste man, luidt ongeveer als volgt: hij mag zijn kinderen niet zien van babymoeder Kim Kardashian, Jay-Z belt hem nooit meer, hij was helemaal MAGA en droeg dus een rood petje en dat vonden sommige progressieve typjes uit het hiphopwezen niet leuk, hij was heel erg verslaafd aan lachgas en niet elke jood wiens pad hij kruist maakt een even diepe buiging. De wereld is niet eerlijk, jullie zijn groot en ik ben klein, al heb ik dan misschien een paar miljard op de bank staan. En nu dus deze vrolijke meezinger over Adolf Hitler. Afwijzing, afzondering en mannelijke trots; kan een giftige cocktailtje zijn voor iemand die toch al helemaal tureluurs is, helaas.