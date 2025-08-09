Jaaaaa dat is Eddy van Hijum, u weet wel, van die ene partij. Dinges-SC ofzo, zeg maar een VVD voor mensen die het volhouden om serieus te blijven kijken als ze worden uitgelachen op de kringverjaardag - Van Hijum zelf is een soort Diederik Boomsma met meer geitenwollen sokken. Hij vindt het partijprogramma van de VVD 'asociaal'. Nu zitten we hier echt niet om de VVD (niet de dieren) te verdedigen maar met één been in het graf politicusje spelen staat je matig als je de gunfactor van een fles Punica combineert met de uitstraling van bezoeker 8.271 op het boekhouderscongres. Eddy van Hijum is de man die tijdens de voorjaarsnota met z'n portefeuille stond te zwaaien en daarna door z'n eigen (ex-)partijgenoten onder vuur werd genomen. Maar ach ja, wat maakt het allemaal nog uit als je bij de komende verkiezingen toch 94 zetels gaat halen. Eddy van Hijum, uw nieuwe premier, vindt de VVD asociaal. Even lekker meedraaien op de politieke draaimolen, en verder vindt Eddy van Hijum dingen zoals [A] en [B]. Het moet anders want [C] en het gaat anders wegens [D] en als je écht écht écht verandering wil, nou ja, dan moet je dus Eddy van Nicolienhoven stemmen.

A - Nog uitzoeken

B - Ook nog uitzoeken

C - Geen idee

D - Iemand ofzo