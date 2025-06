Ja in alle eerlijkheid hebben wij meer met Diederik Boomsma dan met Eddy van Hijum, een statement waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, we hebben immers ook meer met James Michael Tyler, de inmiddels overleden acteur die barman Gunther speelde in Friends dan met Eddy van Hijum, we hebben meer met het vroege werk van Gerrit-Jan Mulder alias Brainpower dan met Eddy van Hijum, meer met hoogseniele FvD-fluisteraar Gert Jan Mulder dan met Eddy van Hijum, sterker nog, we hebben meer met Yde Johan van Hijum dan met Eddy van Hijum, terwijl Yde Johan van Hijum Eddy van Hijum ís, maar dan voor hij zichzelf Eddy van Hijum ging noemen. (Zo beschouwd zou je zelfs kunnen zeggen dat Eddy van Hijum Yde Johan van Hijum een slechte naam geeft.) De enige die wel veel met Eddy van Hijum heeft lijkt vooralsnog Nicolien van Vroonhoven, een persoon met wie wij nog minder hebben dan met Eddy van Hijum. Nou ja, en Pieter Omtzigt, want die blijkt zich op de achtergrond te hebben geroerd tegen de leiderschapscampagne van Boomsma, die al helemaal was opgetuigd (filmpje na de breek) en nu haastig wordt ontmanteld - stemboomsma.com is zojuist offline gehaald na een publicatie erover van WNL. Op die website stond onder andere: "Diederik Boomsma is een groot voorstander van een NSC met een gezonde en levendige partijdemocratie. Een beweging die van onderop wordt opgebouwd, zoals Pieter Omtzigt die bij oprichting voor ogen had. In zijn ogen hoort daar een gedegen verkiezing tussen lijsttrekkers bij." Tegenover RTL zegt een betrokkene dat Boomsma is geïntimideerd door zowel Omtzigt als Eddy van Hijum, die dus meer hebben met Eddy van Hijum dan met normale omgangsvormen en gezonde interne partijdemocratie. "Omtzigt zou Boomsma te verstaan hebben gegeven dat hij geen lijsttrekker mocht worden, 'omdat hij dat niet zou kunnen.' Hij moest van de NSC-oprichter gewoon achter Van Hijum gaan staan."

Gevolg: boosheid bij NSC'ers die meer hebben met het voortbestaan van hun partij dan met Eddy van Hijum.