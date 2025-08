Ha, daar hadden we al een tijdje niks van gehoord. KAMALA (Kommela, voor domme intimi) HARRIS komt met een BOEK. De giecheltante die afdroop na een presidentscampagne waarin heel erg veel fout ging. Het begon er al mee dat het eigenlijk Joe Bidens campagne was, tot het moment dat de mensen om Joe Biden heen er niet meer onderuit konden dat Joe Biden senieler was dan een goudvis met Korsakov en er PLOTS een nieuwe kandidaat moest komen en in plaats van een flitsvoorverkiezing gekozen werd om het stokje direct over te geven aan de tot dan toe onzichtbare en onpopulaire KAMALA. Die mocht vervolgens 2 maanden lang niks negatiefs zeggen over het beleid van Joe Biden, die lege ruimte in haar boodschap werd dan maar opgevuld met zoveel mogelijk focus op Kamala's persoonlijkheid en IDENTITEIT. Die persoonlijkheid kwam leuk naar voren in allerlei lachcompilaties en 'kamala = brat'-memes, maar zodra de toenmalige VP aanschoof bij een podcast om uitgebreide gesprekken te voeren - waar de tegenstander ondertussen in gloreerde - kwam er doorgaans geen zinnig woord uit. Om de jeugd op de been te krijgen werden er maar zoveel mogelijk filmsterren en populaire muzikanten bij de campagne betrokken, waar het gros van de jeugd dwars doorheen keek en de Amerikaanse Henk en Ingrid al helemaal geen boodschap aan hadden. Dat in tijden waarin de boodschap vooral moest zijn wat je gaat doen aan DE BOODSCHAPPEN, die waren namelijk onderhand niet meer te betalen. Afijn, we kunnen zo nog wel een tijdje doorgaan maar de vraag is natuurlijk: waar zal het volgens Kamala's boek zijn misgegaan? POLL na de breek.