Zo, wij waren het alweer bijna vergeten maar naast Donald Trump was er ook nog iemand anders in de race het Witte Huis. Kamala Harris, die een campagne voerde waarover we op de Nederlandse televisie maandenlang moesten horen dat deze historisch en baanbrekend was maar waarvan we inmiddels weten dat hij bol stond van precies dezelfde fouten als de campagne van Hillary Clinton in 2016. Trump = Hitler en hier heb je Beyoncé! Over dat laatste concludeerden wij al maaanden geleden dat het niet zou werken, maar wie luistert er dan ook naar ons. Piers Morgan, tegenwoordig maker van alleraardigste internettelevisie, ontving een paar Democraten om het pijnlijke verlies een paar weken na de verkiezingen te ontleden. Te weten Cenk Uygur, bekend van uiterst-links nieuwsplatform The Young Turks en een van de grappigste 2016 Election Night-meltdowns, historicus Alan Lichtman, TikTok-propagandajochie en Sleepy-Joe-ontkenner Harry Sisson en auteur Juan Williams. De eerstgenoemde is in onze ogen nog het meest de voice of reason in het gezelschap en dat is zorgelijk voor iedereen die de Democraten een warm hart toedraagt. De eerste reflex van slechte verliezers is vingerwijzen en helaas lukt het de establishment Democrats nog niet om verder te kijken dan dat. Gelukkig staan sommigen wél een kritische blik toe. Kritisch op bijvoorbeeld, hoe de focus gelegd werd op sociaal-culturele en medisch-ethische kwesties in plaats van wat de Democratische plannen waren voor de portemonnee van Average Joe. Het leverde een uur vermakelijke televisie op met verfrissende inzichten en nog veel vermakelijkere koppen in het zand.

UPDATE: Ondertussen in het andere kamp: beoogd justitieminister en opgespoten voorhoofd Matt Gaetz trekt zich terug vanwege de ophef over een onderzoek naar mogelijk illegale sekshandel.